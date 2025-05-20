三峽車禍路口擺滿鮮花零食 民眾落淚為傷者祈禱
2025/5/20 14:16（5/20 14:21 更新）
（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北市三峽區北大國小外昨天發生重大車禍造成3死、12傷。現場今天擺滿鮮花及零食，有民眾落淚為傷者祈禱，有人紙條留言「小天使，願你們在另一世界被溫柔守護」。
新北市三峽區北大國小外昨天下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。三峽警分局及交通大隊今天在學校附近進行護童專案。
三峽警分局表示，同步持續進行轄內國小、幼兒園上學時段周邊交通安全維護及違規取締，並結合警力、義交與導護志工確保學童安全。
一名家住附近的李姓民眾說，許多民眾到事故現場獻花，送上零食、飲料及娃娃，為死者哀悼，也雙手合十為仍在醫院搶救的傷者祈禱，盼盡快康復。
李姓民眾表示，昨天看到新聞後，整晚都沒睡，今天上班前特意到現場送上零食，希望傷者早日康復。想到死傷學童忍不住落淚，直說「感同身受」。
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另一名在現場的民眾說，她是三峽國中畢業的學生，看到學弟妹受傷，非常不捨與痛心。
她指出，現場有民眾留下紙條寫下「無法想像這樣的痛苦會落在那麼純真的生命上，小天使們願你們在另一個世界被溫柔守護，你們曾經在這世界發光永不被遺忘」，句句令人鼻酸。（編輯：戴光育）1140520
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