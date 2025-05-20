新北三峽重大車禍 檢警恩主公醫院相驗死者

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市三峽區北大國小外發生多人死傷重大車禍，檢警今天前往恩主公醫院相驗2名死者，檢警離開時不發一語。院方表示，目前住院2名傷者已送一般病房，情況穩定。

三峽區重大車禍造成多人死傷，有6人送恩主公醫院治療。其中2名輕傷者經治療已離去，另2名傷者仍住院，2名OHCA（到院前心肺功能停止）傷者經搶救被宣告不治。

檢警今天上午10時許到恩主公醫院相驗，直到近中午才離去，檢警面對守候的媒體不發一語。

恩主公醫院副院長吳長晉向媒體表示，昨日第一時間院方即啟動相關機制，不管是原本快下班的或是已經下班的人員都留下來協助治療，約有5、60人在現場一起努力，每名傷者有3、4名醫師與5、6名護理人員一起照護。

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他指出，2名OHCA傷者有5、6名醫師一起搶救，包括外傷科、急重症醫師都一起搶救，但2人傷勢真的是太嚴重，最後仍被宣告不治。

吳長晉表示，另2名傷者已住進一般病房，經電腦斷層檢查及觀察後續治療，其中1人頭暈已用藥物治療，另1人粉碎大腿骨折已透過微創手術做好固定，目前狀況穩定。（編輯：戴光育）1140520

新北市三峽區19日發生重大車禍，造成多人重傷送醫；檢警20日上午前往恩主公醫院相驗，離去時，面對媒體追問不發一語。中央社記者王鴻國攝 114年5月20日