三峽車禍衝撞影像駭人 專家籲避免過度觀看、留意創傷反應

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）新北三峽重大車禍，不只現場學童、家長目睹，新聞及網路流傳駭人衝撞影像。諮商心理師公會全聯會提醒，直接或間接目睹都可能導致成人與兒童創傷反應，安頓情緒應限制觀看。

北大國民小學外昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷，由於適逢放學時段，其中包含數名學生與接送家長。

諮商心理師公會全國聯合會今天透過新聞稿提醒，不論是否在場，目睹或持續接觸相關影像皆可能破壞原有的安全感與情緒穩定。

如果是在現場的家長，諮商心理師公會全聯會理事陳劭旻解釋，一定會最直接遭受情緒衝擊，但即使是透過電視目睹，也可能因為過度驚恐而引發創傷反應。

陳劭旻提醒，家長可觀察孩子是否出現情緒波動、失眠、惡夢、食慾不振、身體緊繃，甚至出現「閃回」（flashback），也就是反覆浮現事故畫面片段，或情緒過度警覺（Hyperarousal）。

因為這次事件是車禍，陳劭旻強調，創傷反應體現在部分民眾身上，可能是在過馬路、搭車等情境感到焦慮、退縮，兒童也可能出現退化行為，如哭鬧、尿床、過度依附等。

陳劭旻說，民眾如果發現自己情緒受到影響，首先可以讓自己知道有這樣的情緒是正常的，允許自己有情緒反應。建議可以找一些方式讓自己安定身心，例如找認識的朋友抒發、做讓自己感受到放鬆的事情，或者單純地繼續維持原本的生活，通常會在一段時間後逐漸回到原本的狀態。

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當車禍事件經媒體大幅報導，陳劭旻指出，民眾焦慮時可能會想要不斷滑手機看訊息，新聞媒體可能也會重覆播放事件的片段，相當不利於讓身心回到穩定的狀態。

因此，陳劭旻數度重申，民眾最好避免繼續觀看相關的新聞片段，若真的在意，只需要接收必要的資訊即可，不要讓自己過度曝露在衝擊畫面的新聞報導中。（編輯：管中維）1140520