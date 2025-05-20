加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／三峽車禍肇事路線 案發前余姓駕駛涉撞後車逃逸
首頁 / 生活
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍4/38
首頁 / 生活

三峽車禍衝撞影像駭人 專家籲避免過度觀看、留意創傷反應

2025/5/20 13:47（5/20 14:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，1輛自小客車衝撞多名路人，車輛保險桿散落肇事路段。（中央社檔案照片）
新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，1輛自小客車衝撞多名路人，車輛保險桿散落肇事路段。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）新北三峽重大車禍，不只現場學童、家長目睹，新聞及網路流傳駭人衝撞影像。諮商心理師公會全聯會提醒，直接或間接目睹都可能導致成人與兒童創傷反應，安頓情緒應限制觀看。

北大國民小學外昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷，由於適逢放學時段，其中包含數名學生與接送家長。

諮商心理師公會全國聯合會今天透過新聞稿提醒，不論是否在場，目睹或持續接觸相關影像皆可能破壞原有的安全感與情緒穩定。

如果是在現場的家長，諮商心理師公會全聯會理事陳劭旻解釋，一定會最直接遭受情緒衝擊，但即使是透過電視目睹，也可能因為過度驚恐而引發創傷反應。

陳劭旻提醒，家長可觀察孩子是否出現情緒波動、失眠、惡夢、食慾不振、身體緊繃，甚至出現「閃回」（flashback），也就是反覆浮現事故畫面片段，或情緒過度警覺（Hyperarousal）

因為這次事件是車禍，陳劭旻強調，創傷反應體現在部分民眾身上，可能是在過馬路、搭車等情境感到焦慮、退縮，兒童也可能出現退化行為，如哭鬧、尿床、過度依附等。

陳劭旻說，民眾如果發現自己情緒受到影響，首先可以讓自己知道有這樣的情緒是正常的，允許自己有情緒反應。建議可以找一些方式讓自己安定身心，例如找認識的朋友抒發、做讓自己感受到放鬆的事情，或者單純地繼續維持原本的生活，通常會在一段時間後逐漸回到原本的狀態。

google news透過 Google News追蹤中央社

當車禍事件經媒體大幅報導，陳劭旻指出，民眾焦慮時可能會想要不斷滑手機看訊息，新聞媒體可能也會重覆播放事件的片段，相當不利於讓身心回到穩定的狀態。

因此，陳劭旻數度重申，民眾最好避免繼續觀看相關的新聞片段，若真的在意，只需要接收必要的資訊即可，不要讓自己過度曝露在衝擊畫面的新聞報導中。（編輯：管中維）1140520

#全聯會
#失眠
延伸閱讀
三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛三峽重大車禍 目擊國中生：車子從後方衝出來新北三峽車禍 教育部：儘速發急難慰問金賴總統卓榮泰探視三峽車禍傷者 籲給予最好醫療照顧
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
謝國樑贊成驗證長者駕駛能力 但盼有更多研究
65
更多編輯台推薦新聞：