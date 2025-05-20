加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／總統拋朝野對話 朱立倫：隨時等電話
首頁 / 生活

路怒症上身怎麼辦 醫：深呼吸回想好心情助緩和

2025/5/20 18:25（5/20 18:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）「路怒症」並非醫學正式定義的疾病，卻於生活常見。醫師提醒，情緒上來難以冷靜時，轉移注意力方法包括回想心情好的一面、深呼吸等，讓內生性煞車系統活躍，有助情緒緩和。

台北榮民總醫院精神部主治醫師李正達今天告訴中央社記者，「路怒症不是目前精神科上的標準診斷。」但確實是常見現象，大致是開車過程中，看到不滿意、不舒服情況，把憤怒施加於其他駕駛人或看到的事件上。

常見的路怒症表現，李正達指出，包括口出惡言、逼車、按喇叭，嚴重甚至曾在新聞中看到攔車打人等情況。

李正達表示，路怒症通常跟人的狀態有關，比方說長期處在壓力大環境、趕時間，原本情緒壓力就高，若又加上情緒掌控問題，這時候就比較容易衝動，這也跟大腦中掌控情緒、壓力的腦區前額葉相關。

當人在壓力大情況下，李正達表示，腦內決策系統就容易出問題，導致抑制能力減弱，老化等其他因素同樣會影響抑制能力；情緒上來其實是因為邊緣系統的「杏仁核」過度活躍，種種壓力綜合影響下，造成前額葉無法有效抑制。

google news透過 Google News追蹤中央社

他建議，如果本身就很急、容易心浮氣躁者，務必要提醒自己「冷靜」、「這是常態」，不要過度反應；其次是可以考慮用社會上能接受的方式處理，例如檢舉嚴重違規駕駛等，避免使用暴力方法。對時間壓力敏感的人，則建議提早出門。

不過，「情緒整個上來，叫自己冷靜也沒辦法。」李正達坦言，此時轉移注意力的方法，包括回想心情好的一面、深呼吸等去應對緊急狀況，都有機會讓過度活躍的杏仁核稍微穩定下來。主要是啟動副交感神經、活化多巴胺，讓內生性煞車系統活躍，有助於心跳減速、肌肉放鬆、呼吸柔和等情緒逐漸緩和。（編輯：張雅淨）1140520

延伸閱讀
三峽車禍 專家籲安頓情緒、避免過度觀看影像台中男路中突跳車敲擊他車引擎蓋 警方將開罰千元受職場霸凌勿隱忍 身心科醫師：應尋求紓壓方式
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：