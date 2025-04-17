台中男路中突跳車敲擊他車引擎蓋 警方將開罰千元

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）根據網路社群今天流傳影片顯示，一男子在馬路中突跳車再徒手敲擊另輛車子引擎蓋後各自離去；警方表示，車主雖未報案，將依道路交通管理處罰條例2項規定，各開罰500元。

台中市警察局第二分局根據網路社群流傳行車紀錄器影像顯示，今天上午9時37分許，在台中市北區崇德路與太原路口，有一行人於路中突然徒手敲擊一輛紅色自小客車引擎蓋，雙方未發生進一步衝突，事件後各自離去。

第二分局經調閱監視器影像釐清，確認行人為33歲余姓男子，當時搭乘家人所駕自小客車行經此路口時，疑因情緒不穩突開啟車門跳車，隨即於路口徒手敲擊另輛紅色自小客車後逕自離去；紅色自小客車也於短暫停留後駛離現場，並未向警方報案。

警方進一步調查後，聯繫紅色自小客36歲王姓車主，車主稱車前引擎蓋鈑金僅輕微凹損，後續將對當事人求償，暫不提出毀損告訴。

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警方指出，對於余男非法穿越車道違規行為，將依「道路交通管理處罰條例」規定中「不依規定，擅自穿越車道」及「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者」2項規定，予以開單告發，分別處新台幣500元罰鍰。

第二分局長鍾承志呼籲民眾，行車過程中請勿隨意開門或跳車，這不僅危險，也可能造成他人困擾或傷害；另外，若本人或身邊親友近期有情緒困擾，請鼓勵尋求心理或醫療協助，社會資源可以提供支持與陪伴。（編輯：陳仁華）1140417