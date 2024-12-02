受職場霸凌 身心科醫師：勿隱忍應尋求紓壓方式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）職場霸凌事件延燒，身心科主治醫師提醒，職場霸凌勿隱忍，除尋求正常申訴管道外，也可靠運動、唱歌、旅遊等自己興趣紓壓，如果心情低落、失眠持續2週，應就醫尋求協助。

台中市大甲區李綜合醫院今天發布新聞稿，身心科主治醫師彭祈龍表示，職場上若被霸凌，可尋求公司內部正常體制申訴，對外還能透過勞工局。但若已經影響到自己的情緒、身心狀態，壓力很大每天都不想上班，最好的方式就是用自己喜歡的方式紓壓。

他建議，可以唱歌或運動。根據研究，每天有定期運動的人，焦躁跟憂鬱症狀會降低很多，萬一都沒改善，症狀持續1到2週，就一定要就醫。

彭祈龍說，臨床上也會使用娛樂的方式治療精神障礙患者，因患者身體功能缺損，無法從事很複雜的活動，因此會用基礎的娛樂方式治療。李綜合醫療社團法人體系的美德醫院，日前舉辦第一屆「順安盃歌唱比賽」，讓院內的精障病友當選手。」

彭祈龍指出，唱歌是一種紓壓與治療的方式，患者透過唱歌、表演的模式，藉由活動獲得更多掌聲的關注，對患者心理有支持作用，也能讓患者覺得自己有唱歌的才藝，在臨床上有治療的意義，透過唱歌吶喊、嘶吼，可把內心的壓力釋放出來。

彭祈龍說，遇上職場霸凌若沒有管道紓壓而壓抑過久，最常見的症狀就是焦慮，包括情緒突然緊張或出現心悸，有時會一直鑽牛角尖想同樣的事情，導致失眠，如果出現低落、有負面想自殺的念頭，一定要就醫，建議能找信任的朋友、同事與親友傾訴，不要把壓力一直悶在心中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前正值季節轉換，彭祈龍表示，部分的人會有「季節性情緒失調」，出現憂鬱症或焦慮症，萬一低落的情緒持續超過2週，失眠無法入睡，或行為突然有改變，親友如有發現，就要主動多關心，也建議患者就醫。

彭祁龍強調，遇到職場霸凌不要因為害怕而選擇隱忍或息事寧人，常見的霸凌現象包括害怕自己在職場的地位、重要性被取代而霸凌他人，或是輕忽對他人的同理心，不當發飆進行言語霸凌。若受霸凌導致壓力過大，影響到日常生活，一定要溝通、反映，尋求紓壓或申訴管道，才能避免壓力過大失眠、罹患精神疾病。（編輯：李淑華）1131202