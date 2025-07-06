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颱風丹娜絲變中颱可能再增強 預測路徑非常貼近西部沿海
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颱風丹娜絲6/113
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丹娜絲逼近 台南水道博物館巷仔Niau暫「消氣下班」

2025/7/6 12:14（7/6 12:41 更新）
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颱風丹娜絲逼近，台南山上花園水道博物館充氣公仔「巷仔Niau」暫時「消氣下班」。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月6日
颱風丹娜絲逼近，台南山上花園水道博物館充氣公仔「巷仔Niau」暫時「消氣下班」。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年7月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）颱風丹娜絲逼近，台南市政府依中央氣象署資訊，評估午後至明晨風雨最劇，各文化場館上午加強防颱作業，山上花園水道博物館充氣公仔「巷仔Niau」也暫時「消氣下班」。

台南市今天停班停課，但多數地區上午風雨還不明顯，依中央氣象署觀測資料，至上午11時為止，今天累計雨量最多的測站為安平區19毫米；台南市政府評估隨颱風中心逐漸北移，今天午後至明天清晨間為風雨最劇烈時段，文化局要求所屬場館把握時間進行防颱檢查。

文化局長黃雅玲告訴中央社記者，文化局所屬場館在本週稍早已展開各項防災準備，更針對山區各場館可能造成危險高大樹木進行修剪，並檢查各式戶外設備是否固定妥當。

山上花園水道博物館園區內相當受遊客喜愛的充氣公仔「巷仔Niau」，上午暫時「消氣下班」，由工作人員妥善收納安置，確保不因強風受損或飛散。

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台南市立博物館長何秋蓮表示，除外部空間整理，各文化場館同時加強排水系統清理，由於近期午後雷陣雨頻繁，排水溝易因落葉堆積而堵塞，左鎮化石園區工作人員並利用上午風雨還不大時，登上館舍屋頂清除堆積物。

何秋蓮呼籲，颱風期間若無必要，民眾應暫時避免前往山區景點，待氣候穩定後安排時間造訪，颱風過後各園區也將進行全面巡檢，確保安全無虞再恢復開放。（編輯：陳仁華）1140706

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