賴總統卓榮泰探視三峽車禍傷者 籲給予最好醫療照顧

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（中央社記者王鴻國、趙敏雅、黃旭昇新北19日電）新北三峽今天發生重大車禍，已造成3死、12傷。總統賴清德與行政院長卓榮泰分別前往3家醫院探視傷者、慰問家屬，兩人都指示醫院要積極治療，給予最好照顧。

新北市三峽區國成街與國光街口今天下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車，不明原因衝撞多名路人，直到自撞中央分隔島才停下。目前已造成3死、12傷。

賴總統今天晚間8時在新北市長侯友宜及新北市立土城醫院副院長游明晉等人陪同下，先到急診室探望輕傷傷者，並到加護病房探視、慰問家屬。

游明晉接受媒體聯訪表示，賴總統指示醫院要積極治療，家屬也希望能獲最好治療，院方一定會給予最好治療。至於家屬的情緒都很擔心，希望大家能幫忙集氣。

游明晉指出，共5名傷者送土城醫院，3名孩童重傷，顱內出血及骨折，目前已送加護病房觀察，生命徵象維持穩定，但最近2、3天需觀察治療。

另2名輕傷者，游明晉表示，1人手部骨折待手術治療，另1人已出院回家。

行政院長卓榮泰於晚間8時許，抵達三峽恩主公醫院探視傷者，停留約15分鐘後離去，未接受媒體聯訪。

卓榮泰隨後抵達板橋亞東醫院，與侯友宜一起探視傷者、慰問家屬。他接受聯訪表示，對於意外大家都非常不捨與痛心，不幸事件讓這麼多孩童與無辜大人們受到非常大的驚嚇、傷害，甚至生命損失。

卓榮泰表示，今天下午跟賴總統還在開會當中，突然聽到這麼大一件事情，就儘快結束會議前往醫院。未來要檢討安全網，提供醫療最好的照顧，讓家屬能夠稍稍寬心。

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卓榮泰指出，要在最快的時間內，調查出肇事原因，讓家屬、社會都瞭解。整個安全體系中，還有不盡如人意，需要加強更多的安全、照顧。他請教育與醫療單位給予學校師生後續心理、健康支持，盼儘速恢復平靜的生活。

卓榮泰表示，為人父母看到小孩子只是出去上學，安全、守規矩的過馬路，竟然發生這樣的事情，內心激動難以形容。現在也只能盡力安慰年輕的爸爸、媽媽們，並請所有醫療人員提供最好的醫療照顧，盼傷者能迅速恢復身體狀況。（編輯：張雅淨）1140519

總統賴清德（中）19日探視新北市三峽車禍事故傷者並向家屬致意。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年5月19日