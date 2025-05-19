三峽重大車禍3死12傷78歲駕駛肇事 警方還原事發經過[影]

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（中央社記者趙敏雅、林恕暉新北19日電）新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車闖紅燈高速衝撞10餘人，造成其中3人傷重不治，新北地檢署組成專案小組，進駐新北市警察局三峽分局，指揮調查事發經過。

新北市政府警察局三峽分局晚間以訊息說明，余姓男子下午駕駛自小客沿國成街往復興路方向，於上述路口闖紅燈，當時學成路通學巷下午4時至5時禁止進入，且當時學生下課，國成街與國光街號誌於下午4時至4時30分爲「行人保護時相」啟動，四面號誌全紅狀況。

警方指出，余男擦撞路口3輛普重機車、1輛自行車，再往前沿復興路132巷，衝撞至分隔島才停下。

根據警消資料，這起重大交通事故造成15人輕重傷，分別被送往恩主公、土城、亞東等醫院救治，4人到院前心肺功能停止（OHCA）。截至下午6時30分，其中1名身分不詳年約40歲女子、2名10餘歲的女學生傷重不治。

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台灣新北地方檢察署晚間發布新聞稿指出，已指派重大刑案專組主任檢察官及檢察官組成專案小組，進駐三峽分局，指揮三峽分局調查車禍發生經過，儘速查明事實。財團法人犯罪被害人保護協會新北分會獲報後也派員協助家屬，提供即時關懷服務。

新北檢表示，將全力偵辦，嚴正執法，共同守護用路人安全。檢察官於晚間7時許到事故現場，釐清車禍事發經過。（編輯：陳清芳）1140519

新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日