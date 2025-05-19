三峽重大車禍3死12傷78歲駕駛肇事 警方還原事發經過[影]
2025/5/19 20:02（5/19 20:16 更新）
（中央社記者趙敏雅、林恕暉新北19日電）新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車闖紅燈高速衝撞10餘人，造成其中3人傷重不治，新北地檢署組成專案小組，進駐新北市警察局三峽分局，指揮調查事發經過。
新北市政府警察局三峽分局晚間以訊息說明，余姓男子下午駕駛自小客沿國成街往復興路方向，於上述路口闖紅燈，當時學成路通學巷下午4時至5時禁止進入，且當時學生下課，國成街與國光街號誌於下午4時至4時30分爲「行人保護時相」啟動，四面號誌全紅狀況。
警方指出，余男擦撞路口3輛普重機車、1輛自行車，再往前沿復興路132巷，衝撞至分隔島才停下。
根據警消資料，這起重大交通事故造成15人輕重傷，分別被送往恩主公、土城、亞東等醫院救治，4人到院前心肺功能停止（OHCA）。截至下午6時30分，其中1名身分不詳年約40歲女子、2名10餘歲的女學生傷重不治。
透過 Google News追蹤中央社
台灣新北地方檢察署晚間發布新聞稿指出，已指派重大刑案專組主任檢察官及檢察官組成專案小組，進駐三峽分局，指揮三峽分局調查車禍發生經過，儘速查明事實。財團法人犯罪被害人保護協會新北分會獲報後也派員協助家屬，提供即時關懷服務。
新北檢表示，將全力偵辦，嚴正執法，共同守護用路人安全。檢察官於晚間7時許到事故現場，釐清車禍事發經過。（編輯：陳清芳）1140519
延伸閱讀三峽重大車禍交通部成立應變中心 肇事者2月剛換照總統震驚三峽重大車禍 指示政院協調醫療資源救護新北三峽車禍6人送恩主公醫院 2學生搶救不治三峽車禍目擊者見兒童被撞 警方肇事現場蒐證三峽重大車禍多名國中生遭撞 家長哭紅眼趕到醫院
- 2025/05/19 20:36
- 2025/05/19 20:18
- 三峽重大車禍3死12傷78歲駕駛肇事 警方還原事發經過[影]2025/05/19 20:02
- 2025/05/19 19:50
- 2025/05/19 19:47
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
三峽車禍 新北：先發慰問金死者1萬、傷者5千元