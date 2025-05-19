新北三峽車禍6人送恩主公醫院 2學生搶救不治

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）新北市三峽區北大國民小學外今天下午發生1輛自小客車不明原因衝撞路人重大意外，造成15人受傷。恩主公醫院晚間表示，2名學生到院前心肺功能停止（OHCA）搶救不治。

新北市政府消防局說明，這起事故肇事的7旬駕駛自撞後受困救出送醫，另14傷者分別送往亞東紀念醫院、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院及新北市立土城醫院，其中3名10多歲女子、1名40多歲女子OHCA。

恩主公醫院副院長吳長晉受訪時說，今天下午4時30分收到6名重大外傷者，其中2人已呈現OHCA，院方馬上啟動外傷照護系統，經過1個半小時搶救後，宣告不治。另根據新北市政府的資料，這2名死者均為學生。

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對於另4名傷者情況，吳長晉指出，有1人是大腿骨骨折，已安排住院，晚間將進行手術，有1人手骨折，已打完石膏，有1名小朋友多處挫傷，經超音波檢查，並無問題，另1名小朋友受傷時發生眩暈、昏倒，已做完電腦斷層檢查，目前觀察中。

新北市長侯友宜晚間抵恩主公醫院探視，他受訪時說，救人最重要，第一時間3間醫院全力搶救，因為這一次傷者很多都是孩子，他看了非常心痛，會全力搶救孩子。他強調，他已責成警方成立專案小組調查，釐清相關肇事責任。（編輯：陳清芳）1140519