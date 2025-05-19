新北三峽重大車禍3人不治 三峽國中學生多人傷

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅、黃旭昇新北19日電）新北市教育局今晚表示，三峽區重大車禍，送醫的10餘名傷患中，有9名三峽學生與1名幼兒園生。截至晚間6時許，有2名女學生及1名約40歲女子宣告不治。

新北市教育局發布新聞表示，今天下午約4時許，三峽區國成路與國光街口、北大國小外，發生自小客車衝撞行人事故，教育局初步瞭解傷者涉及三峽國中學生9名、金祥慈幼兒園1名，及6位民眾（含駕駛1人）。

根據警消資料，這起重大交通事故造成15人輕重傷，分別被送往恩主公、土城長庚、亞東等醫院救治，4人到院前心肺功能停止（OHCA）。截至下午6時30分，其中有1名身分不詳年約40歲女子、2名10餘歲的女學生傷重不治。

教育局說，第一時間啟動校安應變機制，目前初步回報三峽國中9名學生受波及，有4名送三峽恩主公醫院，其中2名OHCA（到院前無呼吸心跳），2名分別中傷及重傷；3名送土城長庚醫院，其中1名OHCA，2名輕傷；2名輕傷送亞東醫院，金祥慈幼兒園幼童1名，輕傷送恩主公醫院。

教育局說，教育局及學校人員均已在現場協助處理，侯友宜市長立即前往醫院關心，意外原因及後續詳細狀況待進一步瞭解釐清。全力協助受影響學生及其家庭，視需求提供後續醫療、陪伴與心理支援協助，並全力配合警方釐清案情。

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北大國小校長劉文章說，車禍事發地在校園旁，不過那時候國小還沒放學，大部分受傷的都是三峽國中的學生。

三峽國中教務主任羅慧棋說，學校接到通知，第一時間校長跟學務處輔導處主任立即到醫院關心，同時輔導處已安排安心宣言，明天將對全校輔導，學校也會持續派員關心，若有家庭需要幫忙，也會提供協助。（編輯：陳清芳）1140519