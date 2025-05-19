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三峽重大車禍 里長：小孩無辜盼類似事故勿再發生

2025/5/19 19:01（5/19 19:21 更新）
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新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，市長侯友宜（前右2）抵達肇事現場了解狀況後，便轉往醫院探視傷患。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，市長侯友宜（前右2）抵達肇事現場了解狀況後，便轉往醫院探視傷患。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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（中央社記者林恕暉、潘欣彤新北19日電）新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，三峽區龍埔里長陳椿瑩受訪時多次強調小孩無辜，盼類似事故不要再發生。新北市長侯友宜前往現場了解狀況後，轉往醫院探視傷患。

新北市三峽區國成街與國光街口今天下午4時許發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞10餘名路人，4人到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，傷者分送恩主公、土城、亞東等醫院救治中。

新北市教育局今晚表示，送醫的10多名傷患中，有9名三峽學生與1名幼兒園生，及6名大人。截至晚間6時許，3人經搶救後宣告不治。

陳椿瑩接受媒體訪問時，語帶哽咽情緒仍未平復表示怎麼會發生這種事，沒想到會這麼嚴重，希望大家能惜福自己的小孩，也要惜福別人的小孩，不要製造社會麻煩，「小孩子真的是無辜的」。

陳椿瑩說，不認識那位駕駛，到現在還不曉得發生什麼事，她到現場時，看到1位小女孩躺著，眼睛已經快要閉上，臉色蒼白，媽媽就在旁邊，她與女童媽媽一直呼喊小朋友名字，叫女童不要閉眼，最後等到救護人員將生命跡象漸趨微弱的孩子送醫。

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針對現場媒體提問後續如何照顧里內兒童情緒，陳樁瑩表示目前沒想到這麼多，小朋友很無辜，正是天真活潑可愛年紀，希望社會大眾能給他們一個健康長大的環境，更盼類似事情不要再發生。

侯友宜傍晚抵達事故現場了解狀況後，直接轉往醫院探視傷患，並未對外發言。（編輯：黃名璽）1140519

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