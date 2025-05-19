三峽車禍肇事路口 相關單位5/20上午會勘強化安全

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（中央社記者林恕暉、潘欣彤新北19日電）新北市三峽區國光街與國成街口今天下午4時許發生重大車禍，造成3死12傷。肇事路段已於今晚近9時恢復通行；明天上午相關單位將前往會勘，討論如何強化該路段安全。

新北市三峽區龍埔里長陳椿瑩晚間告訴中央社記者，肇事地點國光街與國成街口路段，已於晚間9時前恢復通行。她明天上午將與交通、警察相關單位，到事故現場會勘，討論如何強化該路段安全。

肇事路口旁的北大國小謝姓家長告訴中央社記者，國成街巷道窄小，且上下課時間國中小學生眾多，雖學成路通學巷於下午4時至5時禁止進入，肇事地點附近仍常見汽機車違規駕駛。車禍發生後不少家長在當地社群媒體表示，希望該路段能實施科技執法，保障學生通行安全。（編輯：李淑華）1140519