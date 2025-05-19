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三峽車禍 新北檢勘查現場要求車輛殘骸集中保管

2025/5/19 20:36（5/19 21:32 更新）
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新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，新北地檢署檢察官晚間前往現場勘查，要求警方將肇事與被撞擊車輛殘骸移至他處集中保管。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，新北地檢署檢察官晚間前往現場勘查，要求警方將肇事與被撞擊車輛殘骸移至他處集中保管。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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（中央社記者林恕暉、潘欣彤新北19日電）新北市三峽區北大國小外今天下午4時許發生重大車禍，造成3死、12人輕重傷，新北地檢署晚間前往現場勘查時，要求警方將肇事與被撞擊車輛殘骸移至他處集中保管。

今天晚間7時許新北地檢署前往車禍肇事現場勘查，檢察官並要求警方將現場與肇事相關的車輛、被撞擊的車體殘骸碎片，如腳踏車、機車等，在初步鑑識完成後，逐一運回並集中保管。

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據了解，警方也派出空拍機，沿著肇事車輛行經地點附近的國成街與復興路110巷，沿路拍攝現場情形。

新北市政府交通局告訴中央社記者，在肇事現場清理完畢後，希望最快今天晚間，最慢明天上午前恢復肇事路段正常通車。（編輯：李錫璋）1140519

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新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，新北地檢署晚間前往勘查，檢察官要求警方將現場與肇事相關車輛、被撞擊的車體殘骸碎片，在初步鑑識完成後，逐一運回並集中保管。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，新北地檢署晚間前往勘查，檢察官要求警方將現場與肇事相關車輛、被撞擊的車體殘骸碎片，在初步鑑識完成後，逐一運回並集中保管。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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