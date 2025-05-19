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三峽車禍78歲男肇事 警分局長：初步檢查無酒駕

2025/5/19 20:18（5/19 21:16 更新）
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新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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（中央社記者林恕暉、潘欣彤新北19日電）新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，造成3死、12人輕重傷。三峽警分局長劉文雄受訪表示，78歲肇事男子經醫院初步檢查，無酒駕狀況，實際肇事原因仍在調查中。

新北市警察局三峽分局長劉文雄今天晚間接受媒體訪問指出，肇事的余姓駕駛今年78歲，為高齡駕駛但駕駛執照狀況正常，經醫院初步檢查後，無發現酒駕狀況；余男家屬目前已抵達醫院。

外傳余姓駕駛有慢性病史，肇事後隨即嘔吐。劉文雄澄清，未發現余姓駕駛有嘔吐情形，醫院並未說明余男是否有慢性病史。

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至於傷患情形，劉文雄說明，此次車禍事故造成15人輕重傷，分別送往恩主公、亞東、土城長庚等醫院救治。

劉文雄表示，實際肇事原因警方正在調查中。（編輯：張雅淨）1140519

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新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，造成15人輕重傷。三峽警分局長劉文雄（中）晚間說明，肇事的余姓駕駛今年78歲，為高齡駕駛但駕駛執照狀況正常，經醫院初步檢查後，無發現酒駕狀況，實際肇事原因仍在調查中。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，造成15人輕重傷。三峽警分局長劉文雄（中）晚間說明，肇事的余姓駕駛今年78歲，為高齡駕駛但駕駛執照狀況正常，經醫院初步檢查後，無發現酒駕狀況，實際肇事原因仍在調查中。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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