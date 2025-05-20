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新北三峽車禍涉肇事駕駛未脫離險境 受傷學童持續治療觀察

2025/5/20 12:26（5/20 12:51 更新）
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新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，案發後，警方鑑識人員在國光街與國成街口，對遭撞擊的機車殘骸進行鑑識工作。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，案發後，警方鑑識人員在國光街與國成街口，對遭撞擊的機車殘骸進行鑑識工作。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市三峽區19日發生重大傷亡車禍，小客車駕駛余姓男子涉嫌肇事，被送到亞東醫院急救。院方今天表示，傷患意識不清，尚未脫離險境，生命跡象不穩定，需要第2階段手術。

車禍發生後，有4名傷患送到板橋亞東醫院，創傷科主任林恆甫今天中午接後聯訪表示，目前仍有3名傷者治療中。78歲男子（涉嫌肇事余姓駕駛）經過治療後，目前生命跡象仍不穩定，需要階段性手術，目前意識不清醒，仍住在加護病房未脫離險境。

林恆甫表示，昨天男子到院時，情況危急與嚴重，多處腸道破裂，經過創傷團隊緊急手術，相對情形雖比較好，但仍未脫離險境，意識狀況不清楚。今天會視狀況，由他親自操刀進行第2次手術，持續關病況。今天也做許多檢查，對於病況無法做其他預判。

他說，另外2名學童中，1人已經完成手術，病況穩定，轉入病房繼續治療。女童仍須其他專業團隊的心理支持。

另1名女童已經完成傷口縫合，仍在加護病房評估觀察，將下一階段處理骨折，朝穩定的方向進行。

另外，洪姓女子到院後無生命跡象，創傷團隊積極搶救不放棄，盡一切努力，長達2.5小時仍不治，經過評估後宣告不治，家屬與團隊也表示難過。

洪姓女子家屬今天也到醫院，神情哀傷進入太平間裡面善後。

洪姓女子在車禍發生時，正要前往接小孩放學。教育局說，發生重大交通事故後，北大國小6年級女學生，因母親遭車禍意外，導致無法及時接送。該學生在校門口等候約10分鐘，並向師長表示，母親從未遲到過。

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教育局說，導護老師當下立即協助安撫學生，並偕同校方人員陪伴返家。校方昨日晚間得知該生母親因車禍事故搶救不治，這名國小女學童，另有兄長就讀三峽國中8年級，父親已為2個孩子請假數日，以調整情緒。

教育局說，學校將由導師關懷2生課業，於居家及返校期間，提供情緒支持與學習銜接輔導。同時將與社會局配合，啟動後續相關急難關懷流程，確保受影響學生與家庭獲得全方位協助。（編輯：方沛清）1140520

（中央社製圖）
（中央社製圖）
新北市三峽區19日發生重大車禍，亞東醫院創傷科主任林恆甫（中）20日在急診室外受訪，說明目前仍在醫院治療的3名病患傷勢狀況。中央社記者黃旭昇新北攝 114年月5日20日
新北市三峽區19日發生重大車禍，亞東醫院創傷科主任林恆甫（中）20日在急診室外受訪，說明目前仍在醫院治療的3名病患傷勢狀況。中央社記者黃旭昇新北攝 114年月5日20日
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