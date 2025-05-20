高齡駕駛檢討再起 民進黨團期待正面理性對話

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（中央社記者林敬殷台北20日電）新北市三峽區北大國小外昨天發生重大車禍，引發社會對高齡駕駛討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨立委在事故前已提出具體的政策建議，事故衍生的政策討論，期待正面、理性對話。

新北市三峽區北大國小外昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。事故發生後，引發社會對於高齡駕駛的討論，更有人主張限制或禁止高齡駕駛。

吳思瑤上午在立法院受訪時表示，民進黨團對車禍事故表達無限的哀悼，希望所有傷患都能受到最好照顧。

至於高齡者駕駛的制度檢討，吳思瑤表示，民進黨立委林月琴、許智傑在事故發生前，已經在立法院舉行制度研議的公聽會，針對台灣邁入超高齡社會如何保障高齡者交通需求，提出4個具體的政策建議，包括階段性換照政策、推動高齡者再訓練課程補助、促進交通網絡及配套措施的跨域規劃，及強化高齡者移動權的保障。

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吳思瑤說，針對各項制度法規精進、軟硬體提升、政策誘因及教育再訓練，民進黨團已啟動相關討論，遺憾的是，制度還在研議，就發生這一起事故，民進黨團會加速制度配套的推動。

對於外界有人主張70歲以上長者不應開車，吳思瑤表示，所有事件衍生的政策討論，都可以正面、理性的進行對話，各方的倡議都應納入精進的範圍當中。（編輯：蘇龍麒）1140520