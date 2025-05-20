加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛
首頁 / 生活
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍3/31
首頁 / 生活

三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛

2025/5/20 11:41（5/20 12:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞10餘名路人，現場車輛碎片等物品散落一地。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞10餘名路人，現場車輛碎片等物品散落一地。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北20日電）新北市三峽區北大國小外重大車禍事故引發社會關注。專家指出，現行高齡換照制度難篩出所有潛在風險，應加測模擬駕駛或路考，高齡開車也可加裝安全輔助裝置，提升用路安全。

新北市三峽區北大國小外19日發生重大事故，78歲剛於2月進行高齡換照的余姓男子，駕駛自用小客車闖紅燈在巷道內高速衝撞路人與機車騎士，造成3死12傷，死者包含2名女學生及1名約40歲女子。另有1名12歲女學生到院時無生命徵象，成功救回後，未來3天為關鍵觀察期。

台灣職能治療學會顧問張自強透過新聞稿指出，台灣邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過總人口的1/5，類似的高齡駕駛事故也正逐年增加，這不只是年長者本身健康問題，更關係到整體交通安全與社會風險。

年紀增長後，駕駛者的視力、聽力、反應速度和判斷能力都會慢慢下降。張自強舉例，紅燈沒看到、煞車來不及、對突發狀況反應太慢，這些都可能增加事故發生的機率。

目前，台灣規定75歲以上的高齡者要每3年重新體檢換駕照，並接受簡單的認知測驗。張自強指出，這些方式仍無法完全篩選出所有潛在風險，因此建議除了體檢，未來可以考慮增加如模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗、基本交通安全常識複習等測驗內容，才能更全面評估長者是否還適合開車。

google news透過 Google News追蹤中央社

長者若仍具備駕駛能力，張自強建議，仍要使用一些安全輔助裝置，如方向盤輔助握把、倒車影像雷達與語音提示、車道偏移警示、自動煞車等AI智慧系統等，並養成開車前與家人討論，「今天的精神和身體狀況適合開車嗎」，讓出門更有保障。

若最終判定無法繼續開車，可能會讓不少長者覺得「變成沒用」或「被剝奪自由」，張自強指出，此時家人陪伴很重要，可以多提供接送支持，或協助長者熟悉搭乘公車、捷運等交通工具，讓長者一樣能安心外出，維持生活品質。（編輯：管中維）1140520

#新北市
#張自強
延伸閱讀
三峽重大車禍3死12傷事件彙整 78歲駕駛闖紅燈高速衝撞學生行人新北三峽車禍余姓駕駛涉肇事 5年前行車糾紛和解不起訴新北三峽車禍涉肇事駕駛嚴重氣血胸 待意識清醒釐清案情高齡交通死傷成長逾3倍 學者籲成立高年級駕訓班新北三峽車禍涉肇事駕駛未脫離險境 受傷學童持續治療觀察
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三峽車禍多名學生傷亡 教育部將儘速發放急難慰問金
30
更多編輯台推薦新聞：