三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛

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（中央社記者曾以寧台北20日電）新北市三峽區北大國小外重大車禍事故引發社會關注。專家指出，現行高齡換照制度難篩出所有潛在風險，應加測模擬駕駛或路考，高齡開車也可加裝安全輔助裝置，提升用路安全。

新北市三峽區北大國小外19日發生重大事故，78歲剛於2月進行高齡換照的余姓男子，駕駛自用小客車闖紅燈在巷道內高速衝撞路人與機車騎士，造成3死12傷，死者包含2名女學生及1名約40歲女子。另有1名12歲女學生到院時無生命徵象，成功救回後，未來3天為關鍵觀察期。

台灣職能治療學會顧問張自強透過新聞稿指出，台灣邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過總人口的1/5，類似的高齡駕駛事故也正逐年增加，這不只是年長者本身健康問題，更關係到整體交通安全與社會風險。

年紀增長後，駕駛者的視力、聽力、反應速度和判斷能力都會慢慢下降。張自強舉例，紅燈沒看到、煞車來不及、對突發狀況反應太慢，這些都可能增加事故發生的機率。

目前，台灣規定75歲以上的高齡者要每3年重新體檢換駕照，並接受簡單的認知測驗。張自強指出，這些方式仍無法完全篩選出所有潛在風險，因此建議除了體檢，未來可以考慮增加如模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗、基本交通安全常識複習等測驗內容，才能更全面評估長者是否還適合開車。

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長者若仍具備駕駛能力，張自強建議，仍要使用一些安全輔助裝置，如方向盤輔助握把、倒車影像雷達與語音提示、車道偏移警示、自動煞車等AI智慧系統等，並養成開車前與家人討論，「今天的精神和身體狀況適合開車嗎」，讓出門更有保障。

若最終判定無法繼續開車，可能會讓不少長者覺得「變成沒用」或「被剝奪自由」，張自強指出，此時家人陪伴很重要，可以多提供接送支持，或協助長者熟悉搭乘公車、捷運等交通工具，讓長者一樣能安心外出，維持生活品質。（編輯：管中維）1140520