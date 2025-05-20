三峽車禍肇死傷 王婉諭籲高齡換照下修至70歲或65歲

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（中央社記者陳俊華台北20日電）新北市三峽昨天發生重大車禍，造成3死、12傷。時代力量黨主席王婉諭今天說，高齡換照制度形同虛設，呼籲政府改革制度，下修換照年齡至70歲或65歲，並納入實際路考或模擬駕駛測驗。

新北市三峽區北大國小外昨天下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12人輕重傷。

王婉諭透過新聞稿表示，這起憾事令人痛心與憤怒，雖然事故原因仍待進一步釐清，但校園周邊道路缺乏減速設計、高齡換照制度的無效執行，以及駕駛人缺乏定期回訓，都是可以事前預防、降低傷害的關鍵環節。

王婉諭指出，台灣去年度65歲以上高齡者發生的交通事故超過10萬件，造成逾7萬3000人受傷、1225人死亡，與「高齡換照制度」實施前相比，事故數量不減反增，顯示現行制度形同虛設、漏洞百出，未能有效保障用路安全。

王婉諭說，8年前交通部設計75歲換照制度時，僅限當時未滿75歲者適用，讓當年已滿75歲的高齡者，至今已逾83歲仍不需要換照。換照測驗缺乏實際路考或模擬駕駛，根本無法評估真實的駕駛能力；更糟糕的是，75歲的換照門檻因3年緩衝期，實際上拖延到78歲。

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王婉諭表示，時代力量多年來呼籲政府進行高齡駕照制度改革，具體主張包括下修換照年齡至70歲或65歲；緩衝期縮短至1年內；納入實際路考或模擬駕駛測驗；推動有條件駕駛執照，依駕駛能力給予限制，也要針對所有駕駛人建立定期回訓制度。

王婉諭強調，人命關天，應作為而不作為，「就是政策殺人」，駕照管理措施不用修法，馬上就可以做，呼籲交通部立即檢討改進，不要放任更多悲劇發生。（編輯：萬淑彰）1140520