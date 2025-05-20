加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
英法加譴責以色列 籲放行加薩援助、不停止攻擊將祭制裁
首頁 / 社會
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍2/27
首頁 / 社會

三峽車禍肇死傷 王婉諭籲高齡換照下修至70歲或65歲

2025/5/20 10:50（5/20 11:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽區19日重大車禍地點國光街與國成街口。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區19日重大車禍地點國光街與國成街口。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北20日電）新北市三峽昨天發生重大車禍，造成3死、12傷。時代力量黨主席王婉諭今天說，高齡換照制度形同虛設，呼籲政府改革制度，下修換照年齡至70歲或65歲，並納入實際路考或模擬駕駛測驗。

新北市三峽區北大國小外昨天下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12人輕重傷。

王婉諭透過新聞稿表示，這起憾事令人痛心與憤怒，雖然事故原因仍待進一步釐清，但校園周邊道路缺乏減速設計、高齡換照制度的無效執行，以及駕駛人缺乏定期回訓，都是可以事前預防、降低傷害的關鍵環節。

王婉諭指出，台灣去年度65歲以上高齡者發生的交通事故超過10萬件，造成逾7萬3000人受傷、1225人死亡，與「高齡換照制度」實施前相比，事故數量不減反增，顯示現行制度形同虛設、漏洞百出，未能有效保障用路安全。

王婉諭說，8年前交通部設計75歲換照制度時，僅限當時未滿75歲者適用，讓當年已滿75歲的高齡者，至今已逾83歲仍不需要換照。換照測驗缺乏實際路考或模擬駕駛，根本無法評估真實的駕駛能力；更糟糕的是，75歲的換照門檻因3年緩衝期，實際上拖延到78歲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王婉諭表示，時代力量多年來呼籲政府進行高齡駕照制度改革，具體主張包括下修換照年齡至70歲或65歲；緩衝期縮短至1年內；納入實際路考或模擬駕駛測驗；推動有條件駕駛執照，依駕駛能力給予限制，也要針對所有駕駛人建立定期回訓制度。

王婉諭強調，人命關天，應作為而不作為，「就是政策殺人」，駕照管理措施不用修法，馬上就可以做，呼籲交通部立即檢討改進，不要放任更多悲劇發生。（編輯：萬淑彰）1140520

#三峽
#王婉諭
#交通部
#時代力量黨
延伸閱讀
三峽重大車禍交通部成立應變中心 肇事者2月剛換照新北三峽車禍余姓駕駛涉肇事 5年前行車糾紛和解不起訴三峽車禍 警分局長：初步檢查無酒駕狀況三峽車禍肇事路口 相關單位5/20上午會勘強化安全
王婉諭
剴剴案宣判 王婉諭籲國會儘速三讀兒童托育服務法時力、基進要求收回不當言論 朱立倫批綠營附從
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三峽重大車禍3死12傷 江啟臣率朝野立委默哀
14
更多編輯台推薦新聞：