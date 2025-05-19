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三峽重大車禍交通部成立應變中心 肇事者2月剛換照

2025/5/19 18:49（5/19 19:20 更新）
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新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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（中央社記者余曉涵台北19日電）新北市三峽區北大國民小學外今天下午發生1輛自小客車不明原因衝撞多名路人重大意外，交通部立即成立應變中心，經查78歲余姓肇事者今年2月剛進行高齡換照，駕照狀態正常。

新北市三峽區北大國小外今天下午4時許發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，造成多人受傷。

交通部今天向媒體表示，經查肇事的余姓駕駛年齡為78歲，今年2月20日剛進行高齡換照，目前為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日到2028年2月19日，無違規未結案件。

交通部指出，車輛部分，出廠日期為2003年3月，下次定檢日為今年9月30日，強制險有效日為2026年4月29日。

交通部表示，事發第一時間已電洽新北市政府，瞭解案件發生情形，並表示新北市如有任何需要，交通部將積極協助處理，也協助釐清事故原因。

交通部長陳世凱今天也指示交通部成立緊急應變中心，於下午5時30分，分別在公路局局本部及台北區監理所均成立應變中心。

因應這起重大車禍，交通部原定明天在綠島舉行的520週年記者會將延期，陳世凱將坐鎮應變中心，明天公開行程全部取消。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜接受媒體聯訪表示，目前車禍相關資訊還沒有很完整，但他們認為，是否應該在通學區設置減速平台，或許能在面對高速衝撞時產生減速效果，不過這樣是否反而會導致翻車，產生更嚴重的傷亡面積，聯盟仍在討論當中。

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羅宜表示，台灣高齡駕駛的肇事問題越來越嚴重，在高齡駕駛的認知上及訓練上都有待加強，不論年齡都應該建立駕駛回訓制度。

羅宜認為，許多高齡駕駛要開車是因為沒有好的替代交通工具，以這次三峽車禍為例，若要去新北其他地方，三峽的公車無法提供好的轉乘服務，才讓高齡者需要自行開車，這部分有替代方案是很重要的。（編輯：張雅淨）1140519

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