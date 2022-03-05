銀髮族車禍／高齡駕照退場管理 公共運輸別缺席

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部規定駕駛人年滿75歲未通過換照檢測，駕照即失效，然而開車一輩子到老突然沒駕照，不能開車等於沒有腳，學者認為，管理高齡駕駛人，公共運輸也要到位，別讓長輩被拋棄。

「高齡駕駛人駕駛執照管理制度」的換照規定自民國106年7月實施後，至110年11月底，監理單位針對75歲以上高齡者，共寄發35萬7753張換照通知書，有27萬7998人完成辦理，其中未通過檢測及主動繳回駕照者為4萬4694人，整體辦理率為77.8%。

公路總局說，75歲持逾期駕照駕車經舉發者，依道路交通管理處罰條例第22條第1項第7款「駕駛執照逾有效期間仍駕車」，處新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止駕駛。

新北市路老師曾明理觀察，通常偏鄉的高齡者對駕照檢測接受度較低，因為都會區有較多公共運輸可選擇，機車常是偏鄉長者外出的主要交通工具，並會擔心如果檢測沒通過，駕照被收回，出趟門變得很困難。

從事保險業的吳小姐分享自家經驗，她80歲的父親住在宜蘭壯圍，常騎機車去買菜，因為擔任鄰長，發送通知單或宣傳單時，也是騎機車，有一次警察攔檢，發現駕照逾期，被開一張罰單。

寧可無照上路 高齡駕駛人自有理由

吳小姐說，一再勸說老父去做換照檢測，避免再無照駕駛，但父親就是不願意，總嫌換照麻煩，並說自己身體好好的，騎了50多年的機車，技術很好，對住家周遭路況也非常熟悉，不用檢測。

陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授吳昆峰說，目前駕照管理制度有很大的檢討空間，如果單純用年齡來劃分高齡駕照管理，只是在行政作業上較方便，但實際上個別的差異卻很大。

吳昆峰說，同樣是老年人，但認知及反應上仍有不同程度差別，75歲的老人也許比65歲老人在機能的表現上更年輕。

他說，國外的駕照管理主要是駕駛人在定期換照時，都要提供基本的身體檢測報告，可事先篩檢出不適合再開車的駕駛，因為不適合開車的不一定都是老年人，有人可能因意外導致肢體受傷，再開車可能有較大風險等。

台灣曾有定期換駕照制度，吳昆峰說，以前只做到更換照片，2013年7月起，實施一般駕駛人免換汽機車駕照，更無法透過換照機制了解用路人的身體狀況。

運輸研究所也認同如單以年齡作為駕照管理依據，將無法有效篩選出不適駕的初老（65歲至75歲）的高齡者，而在免換駕照的做法下，即使駕駛人已經漸漸失去駕駛能力時，依然可以合法於道路上駕駛，制度雖可減低民眾的負擔，卻可能對道路安全造成威脅。

精進駕照管理 高齡換照只是其中之一

道安會執行秘書吳木富說，駕照管理如果各年齡層能一致是最公平，台灣限於監理人力，先從高齡者實施換照檢測，前幾年效果還不明顯。

運研所在2020年11月召開「高齡友善交通政策長期推動策略、行動計畫與觀測指標之研訂」座談會，與會專家提到，以實際老化情形來管理駕照，更能夠符合高齡駕駛者的實際需求，及早導入治療或輔導。

台灣交通安全協會理事林志學認為，應該要有短週期的駕駛人定期回檢制度，有人會覺得麻煩，「但這也能防止社會和交通拋棄年長者。」尤其能夠開車騎車出門，也意謂著長輩能夠和社會聯結，免於孤立無助。

對很多偏鄉高齡者來說，缺乏公共運輸，或可選擇的班次不多，機車是主要的交通工具，淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢說，如果駕照被收回，等於無法行動，尤其是獨居的長者，改善偏鄉公共運輸有必要性。

不開車就像沒有腳 政策鬆綁導引公共運輸進偏鄉

交通部去年修法，對於公車沒有到、計程車不願去的偏鄉，縣市政府可以規劃特殊服務方式及規範事項，輔導當地社會團體或個人成立市區汽車客運業經營，「小客車也可當公車」，同時放寬申請立案程序、營運、票價及資本額、車輛及場站、設備相關限制，便利偏鄉既有的在地資源投入。

交通部科技顧問室也爭取經費，今年初在偏鄉推出「噗噗共乘」類計程車計畫，在花東地區、新竹縣尖石鄉、桃園市復興區，由在地居民及車輛組成車隊，提供聚落分散的村里、民眾預約到府服務，滿足當地長者與學生就醫、就學需求。

台南市大內區其子瓦聚落13年沒有公車服務，居民的對外交通非常不便，長輩出門就醫採買更不方便，在法規修正後，聚落父老看到曙光，台南市更趕在去年底舉行「橘21」小黃公車通車典禮，讓公車重駛偏鄉。

運輸研究所去年7月提出「高齡友善交通精進對策方向」報告，強調公共運輸服務對於高齡者的可及性及可負擔性，攸關銀髮族能否活躍老化，公共運輸的服務水準也影響長者的使用意願。

交通部在去年10月預告「汽車運輸業管理規則修正草案」，新增市區客運偏遠路線，可提供貨運服務，交通部相信，經由法規鬆綁，增加營運誘因，未來可讓更多客運願意進入偏鄉。（編輯：陳清芳）1110305