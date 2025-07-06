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颱風丹娜絲來襲 文化大學7/7暑修改線上授課

2025/7/6 17:57
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（中央社記者許秩維台北6日電）颱風丹娜絲持續接近台灣，中國文化大學今天表示，考量學生上下課安全，7月7日日間學制暑期修課課程全面改採遠距線上授課進行，請學生勿前往校園上課。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，校方將密切關注颱風動態與台北市政府發布的相關公告，若市府宣布停止上班上課，當日課程將全面停課；文化大學會妥善兼顧教學品質與安全防災，並請全體師生密切留意學校公告，共同守護健康安全的校園學習環境。

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新聞稿表示，根據中央氣象署預報及專業氣候評估，文化大學所在的陽明山校區7月7日當天仍可能出現7級以上強陣風，颱風應變小組經過審慎評估與討論後，決議啟動防颱應變機制，採取遠距教學作為因應措施。

文大校方宣布，7月7日日間學制暑期修課課程全面改採遠距線上授課進行，請學生勿前往校園上課；此次線上課程將透過Microsoft Teams進行，並提供使用入門指南，協助學生快速熟悉系統操作方式；至於外校選修文大暑修課的學生，如尚未加入學校Teams課程群組，可將Email寄送給任課教師，由教師協助完成加群程序。（編輯：黃名璽）1140706

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