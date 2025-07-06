颱風丹娜絲來襲淨水場工程延後 高雄7/7正常供水

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）丹娜絲颱風來襲，台灣自來水公司第七區管理處原訂明天進行「鳳山淨水場年度電氣設備檢驗」將延後施作，原本預計有4900戶需停水或減壓供水，也將維持正常供水。

台灣自來水公司第七區管理處今天發布訊息表示，受丹娜絲颱風來襲影響，因後續南部風雨加劇恐影響施工安全，且考量颱風期間避免用戶用水不便，原定明天辦理「鳳山淨水場年度電氣設備檢驗」將延後施作。後續停水施工時間另行通知。

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台灣自來水公司原定明天辦理「鳳山淨水場年度電氣設備檢驗」，小港區龍鳳里、鳳鳴里及前鎮區鎮北里，包含前鎮科技產業園區將減壓供水；大發、林園、臨海產業園區及和發產業園區大發基地將停水，預計共約4900戶受影響。

不過因為颱風影響，高雄為颱風陸上警戒區，高屏溪水濁度已漸飆升，台灣自來水公司宣布「鳳山淨水場年度電氣設備檢驗」延後施作，將維持正常供水。（編輯：李淑華）1140706