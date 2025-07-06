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颱風丹娜絲增強逼近 陸警範圍擴大至新北以南18縣市
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豐原一家5口命案 負責團購黃金女子15萬元交保

2025/7/6 09:39（7/6 10:16 更新）
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台中市豐原區一家5口陳屍家中，檢警組成專案小組調查，負責團購黃金的李姓女子5日晚間被依詐欺等罪嫌移送檢方複訊，6日凌晨諭知新台幣15萬元交保。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年7月6日
台中市豐原區一家5口陳屍家中，檢警組成專案小組調查，負責團購黃金的李姓女子5日晚間被依詐欺等罪嫌移送檢方複訊，6日凌晨諭知新台幣15萬元交保。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年7月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中豐原一家5口陳屍家中，警方找來長女的同學、開設美容院的張姓女子和負責團購黃金的李姓女子釐清案情，李女昨晚依詐欺等罪嫌移送檢方複訊，今天凌晨諭知新台幣15萬元交保。

台中地檢署偵辦豐原區一家5口死亡案件，相驗遺體後，初步排除他殺嫌疑。檢警組成專案小組調查，4日下午帶回王家長女的同學張姓女子，以及負責團購黃金的李姓女子，2人均以關係人身分到案。

4日晚間警方依照詐欺等罪嫌將張女移送台中地檢署，由檢察官進行複訊。經複訊後，檢方表示，豐原5口命案於4日夜間以詐欺案由複訊張姓女子，訊後諭知限制住居。

李女則因身體不適的關係，從昨天下午2時開始警詢，直到昨晚9時多依詐欺、恐嚇、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署複訊。

檢方表示，李女漏夜複訊至今天凌晨，涉有詐欺罪嫌，諭知具保15萬元，並限制出境出海。

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根據王家人留下的4封遺書中，提及「後悔太過信任張同學」、「後悔投入假投資」等，終因債務太沉重而無力償還，最後選擇走上絕路。

據了解，張女和李女本就相識，張女介紹李女給王家長女認識後，王家人均投入代購黃金賺取佣金，王家人事後曾表示後悔太相信張女，進而投資代購黃金欠下大筆債務。（編輯：管中維）1140706

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珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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