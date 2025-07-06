台中豐原5口命案 檢方專案小組檢視事證還原真相

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中豐原區一家5口疑因遭投資詐騙而陳屍屋內，台中地檢署今天表示，已組專案小組搜索，並已複訊2名涉案者，後續針對遺留事證進行檢視，掌握全案進度，務求還原真相。

台中地檢署今天透過新聞稿指出，為追查「豐原5口命案」所涉不法案件，指揮重案支援中心檢察事務官、台中市警察局豐原分局、刑事警察大隊等共組專案小組，於4日持台中地方法院核發搜索票，前往豐原區2處所執行搜索，即時保全涉案證據。

檢方表示，4日並由警方通知45歲李姓女子、35歲張姓女子2名犯嫌到案說明；檢察官於4日夜間複訊張女之後，以其涉犯刑法詐欺取財罪嫌諭知限制住居。

檢方指出，李女於4日、5日接受警方調查，期間多次因身體不適，由警方陪同就醫治療，於5日晚間完成警詢後移送地檢署複訊，經檢察官漏夜訊問至6日凌晨，認為李女涉犯刑法詐欺取財等罪嫌，諭知交保新台幣15萬元，並限制出境、出海。

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檢方表示，承辦檢察官還曾於5日上午率同專案小組前往死亡發生地的王家居所實地勘查，全面檢視現場遺留事證，並指示專案小組掌握全案鑑識分析速度及進度。

檢方說明，全案源自親友間輾轉介紹的財務投資，自民國113年6月間起延續至今，最終衍生糾紛導致發生事故，對於所涉各方說法、各項疑點，專案小組將會儘速釐清，檢方會積極查辦、勿枉勿縱，持續深入調查，務求還原事實真相。（編輯：陳仁華）1140706