台中豐原5口命案 負責團購女子移送檢方複訊

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中豐原區一家5口陳屍家中，警方4日找長女的同學、開設美容院的張女和負責團購黃金的李女釐清案情，張女4日移送檢方複訊，李女今晚移送檢方複訊。

台中地檢署偵辦豐原區一家5口死亡案件，相驗遺體後，初步排除他殺嫌疑。檢警組成專案小組調查，4日下午帶回王家長女的同學張姓女子，以及負責團購黃金的李姓女子，2人均以關係人身分到案。

2人在警詢過程均避重就輕，4日晚間警方依照詐欺等罪嫌將張女移送台中地檢署，由檢察官進行複訊。李女因身體不適，今天下午2時開始警詢，直到晚上9時多依詐欺、恐嚇、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署複訊。

根據王家人留下的4封遺書中，提及「後悔太過信任張同學」、「後悔投入假投資」等，終因債務太沉重而無力償還，最後選擇走上絕路。

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張女昨晚移送台中地檢署複訊，檢方表示，豐原5口命案於4日夜間以詐欺案由複訊張姓女子（35歲），訊後諭知限制住居。

據了解，張女和李女本就相識，張女介紹李女給王家長女認識後，王家人均投入代購黃金賺取佣金，王家人事後曾表示後悔太相信張女，進而投資代購黃金欠下大筆債務。（編輯：林恕暉）1140705

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