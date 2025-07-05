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台中豐原5口命案 長姊曾傳訊友人透露債務壓力

2025/7/5 18:31
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市豐原區王姓一家5口疑因遭投資詐騙而陳屍租屋處，曾接獲王姓姊妹借款訊息的胡姓友人，今天前往豐原分局提供對話內容，其中長姊曾透露被債務所逼、覺得好累。

台中豐原區一家5口陳屍家中，警方昨天找來長女的同學、開設美容院的張女和負責團購黃金的李女釐清案情，其中張女昨晚依詐欺罪嫌移送台中地檢署，訊後諭知限制住居，李女仍在警詢中。

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胡姓友人表示，王家姊妹曾多次求助周轉，面對無底洞的債務，只能四處籌錢填補錢坑，因為詐團以人身安全恐嚇，個性單純的王家不敢報警，雖然長姊曾想自己扛下一切，但最後仍被還不完的債務壓垮。

胡姓友人說，去年11月得知他們投資黃金，還勸他們要注意，不要再貿然投資，今年6月陸續收到姊妹求助，王家長姊還在對話內容透露被債務所逼、覺得好累。（編輯：謝雅竹）1140705

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