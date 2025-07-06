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颱風逼近 漁船宜蘭外海故障、修復後海巡戒護返港

2025/7/6 18:14（7/6 19:31 更新）
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海巡署艦隊分署蘇澳海巡隊6日上午接獲通報，漁船「福順86」於宜蘭蘇澳東北方23浬處失去動力，主機無法正常啟動，經多次嘗試修復後恢復動力，在巡防艇戒護下，預計晚間返抵南方澳漁港。（蘇澳海巡隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年7月6日
海巡署艦隊分署蘇澳海巡隊6日上午接獲通報，漁船「福順86」於宜蘭蘇澳東北方23浬處失去動力，主機無法正常啟動，經多次嘗試修復後恢復動力，在巡防艇戒護下，預計晚間返抵南方澳漁港。（蘇澳海巡隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年7月6日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）颱風丹娜絲逼近，漁船「福順86」今天在宜蘭縣蘇澳鎮東北方23浬處外海失去動力，所幸經多次嘗試修復後恢復動力，在海巡署巡防艇戒護下，預計晚間6時許返抵南方澳漁港。

蘇澳海巡隊表示，上午9時許接獲蘇澳漁業電台通報，蘇澳籍漁船「福順86」於蘇澳東北方23浬處失去動力，主機無法正常啟動，立即派遣PP-10097巡防艇前往救援。

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蘇澳海巡隊指出，受到颱風丹娜絲外圍環流影響，海上風力達6級至7級、陣風10級、浪高3公尺，PP-10097艇不畏惡劣海象趕往通報海域，經與「福順86」船長聯繫後，得知人船均安，經多次嘗試修復後，漁船已恢復動力，可自行航行返港。

蘇澳海巡隊為確保漁船航行安全，由PP-10097艇在旁全程戒護，預計晚間6時許返抵南方澳漁港。（編輯：李錫璋）1140706

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