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人民日報評9/3北京閱兵 誇稱共軍「鋼更多」

2025/7/6 16:03
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（中央社台北6日電）人民日報今天針對中國9月3日將在北京舉行的閱兵發表評論，文中藉中國網友的形容誇稱，共軍過去是以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少」，如今是「鋼更多、氣更盈、骨更硬」。只有武器裝備不遜於人甚至高於人，才能以更小的代價奪取戰鬥勝利。

這篇以「鋼更多、氣更盈、骨更硬」為題的評論文章說，9月3日的閱兵，受閱武器裝備全部為中國國產現役主戰裝備，是中共解放軍「體系作戰能力、新域新質戰力、戰略威懾實力的集中展示」，是中國武器裝備「自主創新能力的集中體現」。

文章藉中國網友的說法誇稱，過去共軍以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少」，如今「鋼更多、氣更盈、骨更硬了」。

這篇文章又宣稱，中國這些年相繼攻克了一大批高精尖技術，研製出一大批先進武器裝備，並強調發展和改進武器裝備，「完全是為了維護國家主權、安全、發展利益」。

文章聲稱，共軍在抗日戰爭中的武器裝備非常簡陋，大多是土槍土炮、大刀長矛，憑著「沒有槍、沒有炮，敵人給我們造的戰鬥精神」抗擊了日本侵略者，「創造了許多以劣勝優、以弱勝強的輝煌戰績」，但武器裝備的落後，讓共軍付出了巨大代價。

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這篇文章又說，「器械不精，不可言兵」，共軍有著「一不怕苦、二不怕死」的戰鬥精神。但只有武器裝備不遜於人甚至高於人，才能以更小的代價奪取戰鬥勝利。

中共官方日前在中國國新辦記者會上說，9月3日將於北京閱兵亮相的武器裝備，包括無人智慧、高超聲速等高科技作戰力量，均屬「國產現役主戰裝備」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140706

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