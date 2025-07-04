加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券

王品遭列注意股 新台幣升值匯損波及5月獲利

2025/7/4 21:15（7/4 21:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
王品指出，5月每股盈餘（EPS）為1.81元，較2024年同期略有減損，主因為新台幣升值造成匯兌損失，但也將有助於進口食材的成本下降。（中央社檔案照片）
王品指出，5月每股盈餘（EPS）為1.81元，較2024年同期略有減損，主因為新台幣升值造成匯兌損失，但也將有助於進口食材的成本下降。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）王品遭證交所列入注意股，依規定公告5月獲利。王品指出，5月每股盈餘（EPS）為1.81元，較2024年同期略有減損，主因為新台幣升值造成匯兌損失，但也將有助於進口食材的成本下降。

王品集團7月2日的最近6個營業日借券賣出成交量占最近6個營業日總成交量比率18.62%，且7月2日借券賣出成交量較最近60個營業日的日平均借券賣出成交量放大為7.56倍，遭證交所列入注意股。

王品集團依照證交所規定，公布5月自結合併營收及獲利，5月合併營收新台幣20.51億元，年增7.75%，稅前淨利1.87億元，年減9.97%，EPS為1.81元，年減7.65%，王品表示，相較2024年同期略有減損，最主要原因是新台幣升值造成的匯兌損失。累計今年第1季，王品每股盈餘4.41元，仍年增16.98%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王品說明，今年營收比去年增加，營業淨利率也比去年上升，純粹受到新台幣升值影響，5月1日起，新台幣兌美元升值，造成預付貨款及美金存款的匯損。

王品強調，強勢新台幣是所有產業都會面臨的警訊，而王品是內需型產業，新台幣升值將有助於進口食材的成本下降，對王品集團的獲利有幫助。（編輯：楊蘭軒）1140704

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：