王品遭列注意股 新台幣升值匯損波及5月獲利

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（中央社記者江明晏台北4日電）王品遭證交所列入注意股，依規定公告5月獲利。王品指出，5月每股盈餘（EPS）為1.81元，較2024年同期略有減損，主因為新台幣升值造成匯兌損失，但也將有助於進口食材的成本下降。

王品集團7月2日的最近6個營業日借券賣出成交量占最近6個營業日總成交量比率18.62%，且7月2日借券賣出成交量較最近60個營業日的日平均借券賣出成交量放大為7.56倍，遭證交所列入注意股。

王品集團依照證交所規定，公布5月自結合併營收及獲利，5月合併營收新台幣20.51億元，年增7.75%，稅前淨利1.87億元，年減9.97%，EPS為1.81元，年減7.65%，王品表示，相較2024年同期略有減損，最主要原因是新台幣升值造成的匯兌損失。累計今年第1季，王品每股盈餘4.41元，仍年增16.98%。

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王品說明，今年營收比去年增加，營業淨利率也比去年上升，純粹受到新台幣升值影響，5月1日起，新台幣兌美元升值，造成預付貨款及美金存款的匯損。

王品強調，強勢新台幣是所有產業都會面臨的警訊，而王品是內需型產業，新台幣升值將有助於進口食材的成本下降，對王品集團的獲利有幫助。（編輯：楊蘭軒）1140704