獅牛棚定位不變 讓陳韻文調整回能信任的救援投手

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職統一獅隊昨天比賽延長賽勝味全龍，3名牛棚投手陳韻文、高塩將樹、胡智爲依序登板，總教練林岳平表示，牛棚定位逐步回到原本規劃，要想辦法讓陳韻文調整回球隊能信任的救援投手。

統一7-ELEVEn獅隊昨天與龍隊比賽，8局開始啟動牛棚，陳韻文、高塩將樹、胡智爲登板各投1局，僅胡智爲失掉1分非責失分，獅隊延長賽搶勝，高塩將樹為勝投。

陳韻文一直是獅隊倚賴的救援投手戰力，但上半季爭冠期，除了陳韻文外，獅隊也重用高塩將樹擔任救援投手角色。

「餅總」林岳平今天賽前接受媒體聯訪表示，下半季還是希望回到原本牛棚的規劃，胡智爲投長中繼，高塩將樹負責第7或8局，「陳韻文還是要調整回我們可以信任的救援投手。」

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林岳平坦言，上半季關鍵期這樣調動，確實會讓球員覺得失去信任，但關鍵時刻不希望因為一連串的問題影響，造成球員失去信心，也對球隊造成傷害， 所以採用不同的牛棚調度方式，下半季重新開始，還是希望回到球隊原先規劃的牛棚定位安排。

被問起陳韻文主要的問題，林岳平表示，也不全然是信心，技術上也有一些影響，教練團有協助調整，希望透過在比賽中有好的呈現，讓球員維持堅強的信心面對比賽，昨天投手群都表現很好。（編輯：陳清芳）1140706