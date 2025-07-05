罷免交鋒台中綠營廟口開講 藍營將有大型活動

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）7月26日將進行25案罷免投票，台中綠營今天舉行廟口開講，台灣中社也辦理「大罷免時代」論壇。國民黨台中市黨部表示，藍營基層也會動員，將有大型活動登場。

民主進步黨台中市議員陳俞融下午在北區「賴村育德福德祠」舉辦「反共護台 守護民主」廟口開講活動，集結台派歌手閩南狼、法醫高大成、師大教授范世平、民進黨立法委員何欣純、羅美玲、前日本產經新聞社台北支局長矢板明夫、政治評論員黃澎孝及罷團代表開講。

陳俞融表示，26日不只是罷免投票，更是台灣民主保衛戰的關鍵一役。每一張同意罷免票，都是對親中濫權的失職立委說不，呼籲大家一起反共護台、守護民主。

何欣純指出，公民團體志工非常辛苦，一步一步從大街小巷收集罷免連署書，展現公民力量，更顯示出罷免並不是民進黨推動，是公民自主的覺醒行動，也是公民行使正當憲法權利的證明，根本不是國民黨所提「惡罷」行為。

矢板明夫也說，台灣人應該更有自信，面對中國要有敵我意識，應挺起胸來，表達拒絕態度，中國妄想透過統戰，將台灣變成下一個新疆、香港，因此呼籲大家，愛台灣的行動就是出來投下同意罷免票，粉碎中共統戰。

因應台中大罷免，中台灣社團集結，由台灣中社主辦，共同辦理第2場行動論壇「大罷免時代」，接棒全台大罷免在中台灣的討論與行動，由逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華主持。

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主辦單位說明，這次論壇邀請前國大代表黃澎孝以「請問AI：以前的國民黨會如何處理現在的國民黨？」為題、印太戰略智庫執行長矢板明夫「從國際看台灣大罷免」做專題短講，也邀請旅美政治評論家翁達瑞（本名：陳時奮）針對「罷免後的台灣政局」進行分享。

此外，國民黨立委羅廷瑋今晚原本分別在中區及西區各安排1場問政說明會，台中市長盧秀燕將到場開講，卻因傍晚的大雷雨而取消出席，國民黨台中市黨部主委顏文正認為，綠營利用次級團體在造勢，藍營基層也會動員，12日及19日都有大型活動登場。（編輯：謝雅竹、林恕暉）1140705