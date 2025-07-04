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傳奇夏日藝術節明登場 打造台版愛丁堡

2025/7/4 20:19
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（中央社記者邱祖胤台北4日電）第2屆「CLAP傳奇夏日藝術節」明天登場，超過50場展演活動將在「板橋放送所」舉行，期許在古蹟園區打造台版愛丁堡藝術節、亞維儂藝術節。

文化部政務次長李靜慧今天出席記者會表示，文化部一向扮演支持與陪同的角色，也了解一個表演團隊進駐古蹟園區過程的辛苦，感謝當代傳奇願意進駐承擔並活化古蹟園區，期待創造更多不同的表演形式，接續未來的發展。

當代傳奇文化藝術基金會董事長吳興國致詞表示，台灣是文化能量十分豐沛的一座島嶼，我們一直希望打造一個理想的藝術舞台，讓有才華的表演團體和來自世界各地藝術家，可以來這裡展現他們文化的力量。

基金會執行長林秀偉表示，目前已經有義大利、美國、捷克、日本的藝術家，希望明年能前來參與這場盛會。

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第2屆「CLAP傳奇夏日藝術節」有37場售票展演、13場公益免費，6場專題演講、工作坊，12個表演團隊共有超過百位的舞者、歌唱家、演員、樂手參與。此外，西班牙藝術家阿瓦羅‧楚捷達（Avalo Trugeda）將舉行為期2個月的繪畫雕刻展。

「CLAP傳奇夏日藝術節」明起至9月14日在板橋放送所舉行。（編輯：吳素柔）1140704

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