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WTT美國大滿貫賽 女單李昱諄闖過資格賽晉會內

2025/7/6 12:03（7/6 12:43 更新）
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台灣女子桌球好手李昱諄，通過資格賽考驗，闖進WTT美國大滿貫賽女單會內賽。（中央社檔案照片）
台灣女子桌球好手李昱諄，通過資格賽考驗，闖進WTT美國大滿貫賽女單會內賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北6日電）WTT美國大滿貫賽今天進行的女單資格賽，台灣桌球好手李昱諄單日連過2關，分別以3比2擊敗韓國的劉藝琳、3比0輕取威爾斯的赫爾西，順利搶下8張會內賽門票的其中1張。

女單世界排名第85的李昱諄，從資格賽打起，首輪先以3比1逆轉勝義大利的維瓦雷利（Debora Vivarelli）；接著今天一日2戰，面對持外卡參賽的劉藝琳，李昱諄拚戰了39分鐘，以11比6、9比11、10比12、11比4、12比10順利過關。

李昱諄在休息7個小時後，繼續在資格賽第3輪對決大會第3種子的赫爾西（Anna Hursey）。

距離晉級會內賽就差一步之遙的李昱諄，打起來格外穩健，首局在經過6度平手後，在雙方7比7時連拿3分奠定勝基，以11比9搶下。

第2局李昱諄同樣在領先時被追至6比6平手後，又連得4分取得局末點後，以11比7聽牌；第3局李昱諄則是上演強心臟，從1比4落後時連得7分超前比數，也順利打趴對手氣勢，再以11比7、直落3局獲勝。

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依照賽事規定，大滿貫賽事單打依照排名直接晉級會內賽有50人，資格賽名額8名、主辦單位外卡4名、WTT提名2名，共計64籤。

世界桌球職業大聯盟（WTT）系列賽等級中，大滿貫（SMASH）賽事是僅次於年終賽以外的最高等級比賽，今年共4場大滿貫賽；這場美國大滿貫賽總獎金高達155萬美元（約新台幣4510萬元）。（編輯：管中維）1140706

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