颱風丹娜絲來襲 北水處呼籲民眾儲水備用

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）颱風丹娜絲逐漸接近，台北自來水事業處今天表示，颱風帶來豪大雨將導致原水濁度飆高，進而影響用水，呼籲民眾先儲水備用並節約用水。

北水處透過新聞稿表示，颱風丹娜絲逐漸影響台灣北部，恐帶來豪大雨，並導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水，建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，「多一分的準備，可少一分的不便」。

若遇台北市政府公告停班停課，北水處說，包括自來水園區（含博物館、水鄉庭園）及北投地熱谷公園將同步配合休園，以維護遊客安全。（編輯：李錫璋）1140706