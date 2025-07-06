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颱風丹娜絲來襲 屏東防超大豪雨、高雄台東防大豪雨

2025/7/6 17:01（7/6 17:13 更新）
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颱風丹娜絲來襲，氣象署6日更新豪雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風丹娜絲來襲，氣象署6日更新豪雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社台北6日電）颱風丹娜絲來襲，氣象署今天下午更新豪雨特報，屏東嚴防超大豪雨，高雄、台東留意大豪雨，雲嘉南等9縣市防豪雨，北北基等8縣市防大雨。

中央氣象署持續更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天至明天上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。

另外，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、花蓮縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生機會，新竹以北、宜蘭地區及澎湖有局部大雨發生機會。

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氣象署提醒民眾，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

氣象署說明，若24小時累積雨量達500毫米以上稱之為超大豪雨；24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨；豪雨為24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨為24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1140706

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