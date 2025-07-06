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颱風丹娜絲暴風圈觸陸 16縣市7日達停班課標準

2025/7/6 16:36（7/6 17:13 更新）
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6日下午4時20分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北6日電）颱風丹娜絲襲台，今天下午4時暴風圈已經碰觸南高屏陸地，根據中央氣象署發布的最新風雨預報，包含新北市等16縣市在7日達到停班課標準，實際是否停班課將由各縣市政府決定。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

根據中央氣象署今天下午4時發布的雨量預報，24小時雨量預測上，苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣及台中市在山區雨量上都超過200毫米，達到停班課標準。

在平地方面，24小時雨量達到300毫米的縣市包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

風力預報上，氣象署預估預估7日0時至6時，澎湖平均風約9至10級轉6至7級、陣風由12至13級轉9至10級；蘭嶼綠島平均風最強約6至7級、陣風9至10級。

本島部分，嘉義、雲林平均風約8至9級、陣風11至12級；彰化平均風為7至8級、陣風為8至9級轉10至11級；桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄平均風約6至7級、陣風9至10級；新北、屏東平均風由6至7級轉5至6級、陣風由9至10級轉8至9級。

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預測7日上午6時到中午12時，澎湖平均風約6至7級轉5至6級、陣風由9至10級轉8至9級；蘭嶼與綠島平均風最強約6至7級、陣風9至10級。

本島部分，台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、台南市、高雄市、嘉義縣市、南投縣等平均風為5至6級，陣風為8至9級轉5至6級；雲林縣、彰化縣、台中市平均風為6至7級轉4至5級，陣風為9至10級轉6至7級。其餘縣市平均風則為5至6級，陣風為8至9級。（編輯：陳清芳）1140706

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（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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