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颱風丹娜絲十級暴風圈估晚間接觸澎湖 雲嘉南沿海防13級強陣風

2025/7/6 15:20（7/6 16:03 更新）
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颱風丹娜絲6日下午2時暴風可能到達時間及機率。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風丹娜絲6日下午2時暴風可能到達時間及機率。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署表示，颱風丹娜絲七級風暴風圈今天下午即接近西南部沿海和澎湖，晚間十級風暴風圈可能影響澎湖；澎湖今晚明晨防15級強陣風，雲嘉南沿海可能有12至13級強陣風；苗栗以南降雨愈晚愈明顯。

中央氣象署持續發布中度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，今天下午2時中心位置在北緯22.1度，東經118.8度，即在澎湖的南南西方約180公里處，以每小時27轉21公里速度，向北北東進行。

颱風丹娜絲中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

氣象署表示，陸上警戒區域包含台灣本島各地區及澎湖；海上警戒區域為台灣海峽、台灣北部海面、東沙島海面、巴士海峽及台灣東北部海面。

影片來源：中央社

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，今天一直到明天白天是丹娜絲影響最明顯期間，預估維持中颱或略強的強度通過台灣海峽，今天下午至明天清晨非常貼近陸地，沿著西半部海岸北上，過程中路徑可能略有擺動，不論中心是否登陸，強風豪雨正要開始影響台灣。

伍婉華指出，七級風暴風圈在下午就會接近西南部沿海和澎湖，晚間十級風暴風圈可能影響澎湖，中心結構非常接近陸地，影響程度很明顯；至於是否會登陸，仍要視大氣狀況而定。

伍婉華表示，丹娜絲逐漸接近，颱風及其外圍環流影響，澎湖局部地區今晚明晨可能有14至15級強陣風，雲嘉南沿海可能有12至13級強陣風。

伍婉華提醒，今晚至明天花蓮、宜蘭降雨持續，苗栗以南愈晚雨量愈增；明天丹娜絲北移到台灣海峽北部海面，強度逐漸減弱，東半部降雨減少，但中部地區、南部山區仍有明顯降雨，西北部也會有明顯雨勢；明晚若颱風順利離開或減弱，降雨才會緩和。

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氣象署持續發布豪雨特報，今天至明天上午恆春半島有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區、蘭嶼、綠島及南投縣山區有局部大雨或豪雨。

伍婉華提醒，目前海面風浪達3至4公尺，在颱風中心會有7公尺以上浪高，隨著颱風北上，中南部、澎湖會有6公尺浪高。（編輯：張雅淨）1140706

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