颱風丹娜絲來襲 菜價、豬價上漲

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（中央社記者張雄風台北6日電）據統計，台北果菜批發市場蔬菜今天平均價格每公斤新台幣37.2元，較昨天上漲約4.5元；另外，昨天毛豬價格每公斤107.33元。農業部表示，主要受颱風丹娜絲來襲及預期心理影響。

根據台北農產運銷股分有限公司統計，今天台北果菜批發市場蔬菜交易量為1353公噸，較昨天增加86公噸；平均價格為每公斤37.2元，較昨天上漲約4.5元。

北農表示，今天因颱風丹娜絲將近，雖然到貨量增加，但預期心裡影響，承銷人購買意願活絡，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種價格漲多跌少。

農業部表示，因颱風前預期心理及明天休市影響，承銷人備貨需求強，導致量增價漲；蔬菜滾動式倉貯目前庫存量為7848公噸，會掌握供需狀況適時調節。

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另外，根據中央畜產會統計，昨天毛豬價格（不含冷凍廠 ）每公斤達107.33元、交易頭數1萬2010頭，價格持續走揚，較4日106.67元往上提升，豬價維持在百元以上的高點。

農業部畜牧司長李宜謙接受媒體訪問時表示，近日豬價較高，包含氣候炎熱，豬隻食慾不振，導致體重增長緩慢，體重達到可以上市重量的頭數較少；加上颱風來襲，在可能休市的心理因素下，拍賣的情況熱絡，才會有每公斤107元的情形。（編輯：管中維）1140706