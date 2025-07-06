台中暴雨道路積淹水 市府：加大側溝加密集水格柵

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中昨晚暴雨造成多處道路積淹水，民進黨台中市議員陳俞融今天要求市府拿出有效對策；市府表示，將針對易淹水點，加大側溝或增加集水格柵密集度，以增加進入側溝流量。

陳俞融指出，北區德化街竟出現有水溝蓋卻沒有做水溝情形，施工單位漏洞百出，甚至在太平國小外中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，水溝蓋噴出水柱，險象環生。

陳俞融說，市民繳納稅金，需要的是一個能保障其生命財產安全的政府，而不是只會用「雨太大」當藉口的市府團隊；請市府拿出決心與辦法，真正解決問題。

中市府水利局說明，受丹娜絲颱風外圍環流影響，台中市近2天晚間出現局部強降雨，文心路10分鐘降雨20毫米，相當於時雨量120毫米，已經超過排水系統負荷量，雨停歇後積水也迅速在20分鐘消退。

水利局指出，梅川東路、健行路一帶舊市區側溝與梅川箱涵銜接處管徑，依照國土署舊制法規為40公分，在以前是能承受降雨的管徑，但現在因為氣候變遷產生極端降雨，使得短時強降雨機率越來越高，中央為因應此狀況已修法。

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水利局表示，後續將請專業工程團隊評估，道路相關單位將格柵集水密集度增加及水利局連通管是否加大管徑到50至60公分，提升排水效能。

建設局補充，建設局於颱風來襲前確實落實防救災整備工作，因應極端氣候造成瞬間暴雨，造成排入側溝排洪未及的蓄積問題，後續將配合水利局研擬對策，針對易淹水點加大側溝或增加集水格柵密集度，以增加強降雨匯集進入側溝流量。（編輯：陳仁華）1140706