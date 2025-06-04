被追問是否支持核電 盧秀燕：主張採雞尾酒式

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）立法院會昨天決議完成2028無煤中火，民進黨台中市議員陳俞融今天在市政總質詢追問市長盧秀燕是否支持核電，盧秀燕說，主張回復國民黨執政時期，能源政策採雞尾酒方式。

台中市議會今天進行市政總質詢，由於立法院會昨天決議完成2028無煤中火，藍綠議員今天在質詢時都關切無煤中火議題。

陳俞融說，攤開台中火力發電廠歷年數據，用煤量與空污排放量高峰期，恰恰就落在2008年至2016年國民黨執政時期，當時中央到地方都是國民黨執政，事實證明，國民黨在能源與空污治理上，根本拿不出有效的辦法。

陳俞融也追問，盧秀燕強調要便宜、乾淨、充足電力，說周遭國家都可以，難道盧秀燕是想要核電回歸。她一再追問盧秀燕，並要求明確說明是否支持核電。

盧秀燕未直接回應是否支持核電，但表示，她主張回到以前國民黨主政時期雞尾酒式的發電組成，每樣發電能源都要有，電價便宜又不必擔心缺電。

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盧秀燕會後進一步說明，世界各國都一樣，發電方式包括核能、水力、天然氣、再生能源及風力等，調度成便宜的電力，以美國最典型，美國也很關心台灣發電，很少國家是單一能源，現在都是雞尾酒方式。

盧秀燕指出，世界各國對能源每年都有不同定義，這就是雞尾酒方式，如果特意拿掉某一種元素，就會偏掉，造成能源失衡，出現左支右絀的局面。（編輯：陳清芳）1140604