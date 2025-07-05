颱風丹娜絲逼近 台中晚間暴雨人孔蓋掀起多處積淹水

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）丹娜絲颱風逼近，台中市今天傍晚起下起暴雨，造成市區道路多處積淹水，西屯區朝貴路人孔蓋掀起，警方表示，11輛車子因而受損，現場經3名員警合力將百公斤的人孔道復位。

丹娜絲颱風逐漸逼近，台中市傍晚起開始下起暴雨，造成市區多處道路出現積淹水情況，許多網友在網路平台發表多處淹水災情，有民眾稱這是「東方威尼斯」，還有網友說「很屌，盧秀燕要開橡皮艇出來了」，也有畫面呈現西屯區惠來路排水孔噴發情形。

台中市政府水利局指出，因突發性強降雨超過排水系統負荷，造成台灣大道、文心路等多處路段發生積淹水情形，在雨勢停後，多處路段積水已退去。

北區梅川東路與健行路口也因暴雨導致民宅周邊發生積淹水情形，台中市長盧秀燕晚間率市府團隊前往現場視察，她說道，雖然雨勢結束後積水很快退去，但不能掉以輕心，相關局處務必檢討側溝與箱涵是否設計不足，研擬改善對策。

台中市警察局第六分局於晚間8時多據報，位於西屯區朝貴路與市政路口的人孔蓋，疑因豪雨積水，導致重達百公斤的下水道人孔蓋因水壓掀起，卡在路中間，險象環生。

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由於人孔蓋重量驚人，警方表示，非一般人力可輕易搬動，警員一度嘗試徒手復位未果，所幸3名警力隨即合力上陣、頂著風雨使出全力，終於將人孔蓋成功搬回原處，恢復交通通行。

因為這起人孔蓋掀起意外，警方統計，已有11輛車子報案受損，警方還說，將依規定受理交通事故，交由鑑定單位分析釐清。（編輯：陳彥鈞）1140705