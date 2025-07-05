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颱風丹娜絲逼近 7/6停班停課一覽

2025/7/5 17:37（7/5 17:45 更新）
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颱風丹娜絲逼近，台東池上鄉公所5日下午為觀光明星「金城武樹」加強防颱措施，工作人員用繩索及鉚釘固定樹幹，並封閉兩側道路禁止遊客進入。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年7月5日
颱風丹娜絲逼近，台東池上鄉公所5日下午為觀光明星「金城武樹」加強防颱措施，工作人員用繩索及鉚釘固定樹幹，並封閉兩側道路禁止遊客進入。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年7月5日
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（中央社網站）輕度颱風丹娜絲持續增強逼近，中央氣象署預計5日深夜前後發布陸上颱風警報。中央社整理6日全台停班停課狀況：

基隆市｜尚未宣布
台北市｜尚未宣布
新北市｜尚未宣布
桃園市｜尚未宣布
新竹市｜尚未宣布
新竹縣｜尚未宣布
苗栗縣｜尚未宣布

台中市｜尚未宣布
彰化縣｜尚未宣布
南投縣｜尚未宣布

雲林縣｜尚未宣布
嘉義縣｜尚未宣布
嘉義市｜尚未宣布
台南市｜尚未宣布
高雄市｜尚未宣布
屏東縣｜尚未宣布

宜蘭縣｜尚未宣布
花蓮縣｜尚未宣布
台東縣｜尚未宣布

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連江縣｜尚未宣布

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1170705

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