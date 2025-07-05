颱風丹娜絲逼近 7/6停班停課一覽
2025/7/5 17:37（7/5 17:45 更新）
（中央社網站）輕度颱風丹娜絲持續增強逼近，中央氣象署預計5日深夜前後發布陸上颱風警報。中央社整理6日全台停班停課狀況：
基隆市｜尚未宣布
台北市｜尚未宣布
新北市｜尚未宣布
桃園市｜尚未宣布
新竹市｜尚未宣布
新竹縣｜尚未宣布
苗栗縣｜尚未宣布
台中市｜尚未宣布
彰化縣｜尚未宣布
南投縣｜尚未宣布
雲林縣｜尚未宣布
嘉義縣｜尚未宣布
嘉義市｜尚未宣布
台南市｜尚未宣布
高雄市｜尚未宣布
屏東縣｜尚未宣布
宜蘭縣｜尚未宣布
花蓮縣｜尚未宣布
台東縣｜尚未宣布
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澎湖縣｜尚未宣布
金門縣｜尚未宣布
連江縣｜尚未宣布
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1170705
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