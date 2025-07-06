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颱風丹娜絲陸上警戒增彰化雲林 氣象署估6、7日影響最大[影]

2025/7/6 00:47（7/6 01:10 更新）
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颱風丹娜絲6日白天到7日上午颱風離台灣最近，須嚴防強風豪雨。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風丹娜絲6日白天到7日上午颱風離台灣最近，須嚴防強風豪雨。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者陳至中台北5日電）中央氣象署5日深夜指出，颱風丹娜絲陸上警戒增彰化、雲林。颱風移動較緩慢，強度增強、暴風圈略擴大，預計6日到7日上半天影響最大，預計北上接近澎湖附近時，可能會逼近輕度颱風上限。

氣象署5日晚間8時30分發布陸上颱風警報，提醒嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等應嚴加戒備。另也持續針對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽等區域發布海上警戒，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據氣象署5日晚間11時30分警報單，颱風丹娜絲中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約330公里處 ，以每小時11轉22公里速度，向北北東進行，速度有增快。

颱風中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風，風速增強；7級風平均暴風半徑100公里，暴風圈略為擴大。

氣象署預估颱風丹娜絲中心不會登錄台灣本島，而是延台灣海峽北上。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署預估颱風丹娜絲中心不會登錄台灣本島，而是延台灣海峽北上。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風丹娜絲的陸上颱風警報新增雲林縣、彰化縣。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風丹娜絲的陸上颱風警報新增雲林縣、彰化縣。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署氣象預報中心即時預報科科長劉宇其表示，目前預估颱風中心不會登陸台灣本島，而是沿著台灣海峽北上，尤其颱風東半側暴風範圍比較寬廣，會對台灣本島帶來很大的影響。目前預估6日清晨風雨漸增，南部、台東局部大雨，沿海有陣風。

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6日白天到7日上午颱風離台灣最近，須嚴防強風豪雨。6日白天台灣本島南部、花東風雨強，中部、澎湖風雨增；7日澎湖、本島西半部風雨強，馬祖風雨增。

預估7日下午風雨將漸緩和。劉宇其強調，颱風路徑還是有可能轉偏東或偏西，還須持續觀察，但無論如何變動，對台灣影響都非常大，請各地民眾做好防颱準備。（編輯：洪培英）1140706

#颱風
#氣象署
#丹娜絲
影片來源：中央社
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