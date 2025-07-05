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颱風丹娜絲來襲 屏東山區撤離92人

2025/7/5 22:08
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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）颱風丹娜絲來襲，屏東縣政府預防性撤離霧台鄉及滿州鄉共92名民眾，均已依親及安置；今晚9時，屏縣府災害應變中心成立二級開設，目前未有災情發生。

因應風雨增強，統計至今天晚間9時30分，屏東縣政府預防性撤離霧台鄉4名民眾，已依親、滿州鄉分水嶺部落則撤離88人，已安排入住馬爾地夫飯店。截止晚間10時，屏東並未有災情發生。

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依氣象署資料，今天晚間9時，颱風丹娜絲中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約330公里處，以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行；屏東縣平地預估雨量300至500毫米、山區則達400至600毫米。

晚間9時許，受到外圍環流影響，屏東及恆春半島天氣開始出現陣陣雨勢，也開始感受到風力增強。恆春鎮蘇姓民眾告訴中央社記者，已到超市備足了明天一家4口的糧食，有泡麵、麵包等，準備在家好好防颱，希望別有災情傳出。（編輯：張銘坤）1140705

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