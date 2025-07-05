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颱風丹娜絲路徑少見百年來占6.62%、排名第3低 與2012年泰利類似

2025/7/5 17:17（7/5 17:43 更新）
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2012年颱風泰利路徑圖。（圖取自中央氣象署網頁rdc28.cwa.gov.tw）
2012年颱風泰利路徑圖。（圖取自中央氣象署網頁rdc28.cwa.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）颱風丹娜絲逼近，預計向北北東轉東北方向前進。中央氣象署今天表示，丹娜絲行進路徑屬於第9類，百年多來在侵台颱風中僅占6.62%，最近一次同類路徑為2012年颱風泰利。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區的颱風路徑分為10類。根據氣象署網站，第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，在1911年至2024年期間侵台颱風中，僅占6.62%，排名第3低。

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颱風10類路徑中，占比最低為第8類通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；再來是其他類（無法歸於前9類的特殊路徑），占4.07%。

根據氣象署網站，輕度颱風丹娜絲今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約390公里處，以每小時8轉14公里速度，向北北東轉東北進行，北上可能路徑在海峽中線以東、靠近西半部陸地，被氣象署歸類為第9類路徑，而最近一次同類路徑為2012年6月颱風泰利。（編輯：吳素柔）1140705

颱風影響台灣路徑分類圖。（圖取自臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫tccip.ncdr.nat.gov.tw）
颱風影響台灣路徑分類圖。（圖取自臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫tccip.ncdr.nat.gov.tw）
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