加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
俄軍539架無人機11枚飛彈襲烏克蘭 開戰來最大規模
首頁 / 地方

颱風丹娜絲可能生成 北市水利處：水門隨時可能管制

2025/7/4 19:48（7/4 20:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年颱風將登陸，水門關閉前民眾在成美河濱公園散步。（中央社檔案照片）
圖為去年颱風將登陸，水門關閉前民眾在成美河濱公園散步。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）今年第4號颱風丹娜絲最快今晚生成，台北市水利處表示，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」管制，呼籲民眾隨時注意最新氣象資訊，降雨期間勿再進入河川區活動，以策安全。

中央氣象署今天表示，熱帶性低氣壓最快今晚增強為今年第4號颱風丹娜絲，明天清晨至上午有機會發布海上颱風警報，6日至7日上半天將最接近台灣，研判對東南部、南部、澎湖影響大。

台北市政府災害防救辦公室表示，颱風生成後，預計6日白天會在台北市區帶來7至9級的強陣風，及間歇性降雨，各局處已開始整備及宣導工作，包含加強易積淹水地點清疏作業、要求各建築與施工工地加固帆布及廣告物等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市工務局水利工程處發布新聞稿表示，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，若水位上漲快速也可能隨時執行堤外封閉作業，請民眾降雨期間勿再進入河川區活動，並避免前往河濱區域停放車輛，以策安全。

水利處提醒車主，可至台北市停車工程管理處網站登錄車輛資訊，以及時收到堤外停車場防汛簡訊通知，若實施「只出不進」後4小時未移置車輛，將依車型大小處新台幣1800元至4800元罰鍰，另須繳納移置費及保管費。（編輯：張銘坤）1140704

#工務局
#台北市
#水利處
#颱風
#中央氣象署
#災害防救辦公室
延伸閱讀
颱風丹娜絲最快今晚生成 5日上午可能發海警颱風丹娜絲恐生成 補充兵429梯次等延至7/9入營熱帶低氣壓影響 台馬交通船南北之星6日停航太平山5日傍晚預警休園 宜蘭10條步道暫停開放
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：