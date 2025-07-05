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颱風丹娜絲增強花東、南部防豪雨 陸警估深夜前後發布
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颱風丹娜絲增強花東、南部防豪雨 陸警估深夜前後發布

2025/7/5 15:56（7/5 16:12 更新）
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颱風丹娜絲預計向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風丹娜絲預計向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）輕度颱風丹娜絲逼近，中央氣象署今天表示，颱風持續增強，暴風圈有稍擴大趨勢，預計深夜前後發布陸上颱風警報，明天各地都有陣雨或雷雨，花東及南部慎防局部性豪雨。

氣象署今天發布海上颱風警報，颱風丹娜絲下午2時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約390公里處，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑80公里。

氣象署表示，颱風丹娜絲預計向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅，預計颱風強度有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

受颱風外圍環流影響，氣象署指出，今天新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署簡任技正伍婉華表示，輕度颱風丹娜絲移動方向、速度，若如氣象署預估，將在深夜前後發布陸上颱風警報；綜整國內、外颱風預報指引，預計今天下半天先以較慢速度移動，明天稍微加快、往台灣海峽方向前進。

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

伍婉華指出，颱風外圍環流已經影響台東、恆春半島，間歇時雨量達20毫米，而受到午後對流雲系發展影響，雲林、嘉義出現每小時30至40毫米降雨。

她表示，今天花蓮山區、南投、雲林以南地區會有大雨可能性，而氣象署已對雲林、南投、雲林、嘉義、台南發布大雷雨即時訊息。

伍婉華指出，隨著颱風接近，明天至7日上半天影響將最明顯，明天各地都會有陣雨或雷雨，可能出現局部性大雨，預估花東及南部地區會出現局部性豪雨。

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伍婉華說，7日上半天中南部仍會有雨，可能出現局部性大雨或短延時豪雨，北部可能會有局部較大雨勢，預計待颱風到達北部海面或更往北移動時，降雨才會緩和。

至於颱風丹娜絲是否會登陸，伍婉華指出，颱風丹娜絲明天將以較強的輕度颱風接近，仍有一定威脅性，北上路徑可能在海峽中線以東、很靠近西半部陸地，是否會登陸台灣，將持續觀察。（編輯：吳素柔）1140705

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（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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