加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲增強花東、南部防豪雨 陸警估深夜前後發布
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲2/41
首頁 / 生活

颱風丹娜絲逼近 台北菜價攀升青江、小白菜漲幅驚人

2025/7/5 15:44（7/5 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為北市北投區市場菜販攤位。（中央社檔案照片）
圖為北市北投區市場菜販攤位。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北5日電）颱風丹娜絲逐漸逼近台灣，即便今天到貨量較多，但台北市場蔬菜價格仍上漲17%，其中夏季民眾常買的青江白菜增幅80.2%、小白菜也攀升65%，農糧署指出，主要受預期心理影響。

颱風丹娜絲即將來襲，氣象署今天表示，颱風丹娜絲強度將持續增強，暴風圈還會再擴大，預計午夜前後發布陸上颱風警報，明天將影響一整天並持續至7日上半天。

颱風還未抵達，但蔬菜價格已受颱風影響而上漲，根據統計數據顯示，今天大台北市場交易量1268噸，較昨天1200噸多，增加5.7%，但平均價格仍從每公斤27.9元攀升至32.8元，增幅17.6%。

農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠接受媒體聯訪指出，今天市場蔬菜供應量雖然增加，但因颱風警報發布，承銷人消費預期心理推升需求，因此導致價格上漲。

google news透過 Google News追蹤中央社

細看數據，民眾夏季喜愛購買的蔬菜青江白菜已從昨天16元漲至今天28.8元，漲幅高達80.2%，而小白菜也從昨天17.9元漲至29.5元，漲幅65%，另外包含高麗菜、絲瓜等價格分別攀升39.1%及34.4%。

傅立忠表示，農糧署5月就啟動滾動式倉儲措施，除了有庫存國產甘藍、結球白菜外，也會從國外進口，另外有根莖類蔬菜包含胡蘿蔔、馬鈴薯等，庫存超過6180公噸，目前供應充裕，請消費者放心。（編輯：李亨山）1140705

延伸閱讀
颱風丹娜絲增強、暴風圈擴大 6日全台有雨須防強風颱風丹娜絲將近 全台交通活動異動一覽【不斷更新】童玩節史努比鴨充氣不足塌扁 宜縣：防颱才洩氣
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風逼近綠島蘭嶼遊客急返回 太管處聯繫山友下撤
48
更多編輯台推薦新聞：