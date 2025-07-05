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颱風丹娜絲逼近 6日全台有雨須防強風與局部大雨

2025/7/5 12:57（7/5 13:15 更新）
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颱風丹娜絲逐漸靠近台灣。圖為5日中午12時50分衛星雲圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
颱風丹娜絲逐漸靠近台灣。圖為5日中午12時50分衛星雲圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）颱風丹娜絲逐漸逼近，中央氣象署今天表示，明天各地都會下陣雨或雷雨，儘管是輕颱，但仍有破壞力，須留意颱風東半側強風範圍很廣。

氣象署今天發布輕颱丹娜絲海上警報，颱風上午11時的中心位置在鵝鑾鼻西南西方約410公里處，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑80公里。

颱風丹娜絲將是今年第一個侵台的颱風，氣象署簡任技正伍婉華表示，颱風丹娜絲強度將持續增強，暴風圈還會再擴大，預計午夜前後發布陸上颱風警報。

影片來源：中央社

伍婉華指出，颱風丹娜絲在導引氣流不明顯環境，因此移動速度慢，隨著今晚至明天東邊太平洋高壓稍微向西擴展，颱風將向北方向移動，觀察各國模式預測颱風路徑，從台灣東方海面到中國大陸，都是颱風未來可能移動方向，將持續關注。

伍婉華指出，目前颱風外圍環流主要影響台東、恆春半島，氣象署已對上述地區發布大雨特報，後續除了台東、恆春斷斷續續降雨外，花蓮也會有雨，受到午後熱力對流影響，東北部、宜蘭、中部、甚至北部也都會有降雨情形。

伍婉華表示，今晚至明天清晨降雨區域以花東、恆春半島為主，隨著颱風靠近，明天各地都會有陣雨或雷雨，可能會出現局部性大雨，特別是南部、東南部可能有局部性豪雨，而7日降雨還須視未來颱風經過台灣海峽北上後減弱或遠離狀況而定。

伍婉華指出，颱風丹娜絲逐漸靠近，明天將影響一整天，並持續至7日上半天，她提到，雖然是輕颱，但仍有破壞力，加上東半側強風範圍很廣，須特別留意，同時提醒澎湖當地民眾，因颱風中心可能接近澎湖，須特別小心。

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氣象署表示，颱風外圍環流影響，今天新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署指出，今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，巴士海峽、台灣海峽南部及澎湖海面風浪也將逐漸增大。（編輯：李亨山）1140705

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颱風丹娜絲逼近估深夜後發陸警 花東恆春防大雨
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